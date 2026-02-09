ETV Bharat / state

बस्तर पंडुम 2026: अमित शाह ने विजेताओं को किया सम्मानित, जीतने वाले कलाकारों से ETV भारत की खास बातचीत

दिल्ली और विदेशों तक पहुंचेगी बस्तर की कला, जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में भोजन और कला प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया.

बस्तर पंडुम 2026: अमित शाह ने विजेताओं को किया सम्मानित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 9, 2026 at 8:39 PM IST

जगदलपुर: सोमवार को बस्तर पंडुम-2026 के आयोजन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए. उन्होंने संभाग स्तरीय इस कार्यक्रम में समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया. इस आयोजन में नृत्य, गीत, साहित्य, व्यंजन, वेशभूषा, आभूषण, चित्रकला, वाद्ययंत्र और नाटक सहित 12 विधाओं में प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 50-50 हजार रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह दिया गया.

जीत दर्ज करने वाले समूहों से ईटीवी भारत की टीम ने बातचीत की है.

जीतने वाले कलाकारों से ETV भारत की खास बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राष्ट्रपति भवन में प्रस्तुति का मिला न्योता

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर पंडुम की 12 विधाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भोजन और कला प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया है.

गौर माड़िया नृत्य में बुधराम सोढ़ी को पहला पुरस्कार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गौर माड़िया नृत्य में बुधराम सोढ़ी को पहला पुरस्कार

जनजातीय नृत्य गौर माड़िया में दंतेवाड़ा जिले के बुधराम सोढ़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया. बुधराम सोढ़ी ने कहा, हमारी टीम पिछले तीन दिनों से बस्तर पंडुम में गौर नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी. आज गृहमंत्री अमित शाह के सामने नृत्य किया और प्रथम पुरस्कार मिला. यह हमारे लिए गर्व का क्षण है. उन्होंने बताया कि उन्हें 50 हजार रुपए की पुरस्कार राशि मिली है और आगे भी देश-विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे.

तीन दिन से प्रस्तुति दे रहे थे, आज मेहनत रंग लाई, हम जर्मनी जैसे देशों में भी गौर नृत्य का प्रदर्शन कर चुके हैं. अब दिल्ली में भी अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करेंगे.- बुधराम सोढ़ी

Bastar Pandum winners
12 विधाओं में प्रथम पुरस्कार विजेताओं को 50-50 हजार रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह दिया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षण

बुधराम सोढ़ी ने बताया कि वे स्थानीय युवाओं को गौर नृत्य का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, ताकि यह परंपरा आगे बढ़ती रहे. पूर्वजों से मिली अनमोल विरासत को वे आगे बढ़ा रहे हैं.

पारंपरिक पगड़ी है गौर नृत्य की पहचान

गौर नृत्य के दौरान नर्तक सिर पर गौर सिंग से बनी विशेष पगड़ी पहनते हैं. बुधराम ने बताया कि यह पगड़ी हम खुद बनाते हैं. इसमें गौर सिंग, मोर, मुर्गी और मैना के पंख, कौड़ी और बांस की टोकनी का उपयोग होता है. इसे हम अपने पूर्वजों के समय से संभालकर रखते आ रहे हैं.

Bastar Pandum winners
जनजातीय नृत्य गौर माड़िया में दंतेवाड़ा जिले के कलाकार जीते (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजातीय गीत में मीना मुड़ामी को पहला स्थान

जनजातीय गीत प्रतियोगिता में दंतेवाड़ा जिले की मीना मुड़ामी ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया. मीना मुड़ामी ने कहा कि हम गोंडी गीत गाते हैं. आज प्रथम स्थान मिला और 50 हजार रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ. कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति भवन जाकर भोजन और गीत प्रस्तुति करेंगे.

