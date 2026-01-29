ETV Bharat / state

बस्तर पंडुम 2026: जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का सशक्त मंच, उद्घाटन में आएंगी राष्ट्रपति, अमित शाह करेंगे समापन

जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

Bastar Pandum
बस्तर पंडुम 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 8:37 PM IST

3 Min Read
रायपुर: बस्तर पंडुम खेल का अंतिम चरण शुरू हो गया है. इसमें पहले चरण में गांव स्तर, दूसरे चरण में जिला स्तर के खेलों का आयोजन किया गया था. अब संभाग स्तर का आयोजन शुरू हो गया है. इसका अंतिम तीन दिवसीय खेल 7, 8 और 9 फरवरी को होगा. बस्तर पंडुम के उद्घाटन में 7 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर आएंगी. वहीं इसके समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे.

यह आयोजन जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहन और सम्मान प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को व्यापक मंच उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है.

बस्तर पंडुम 2026

बस्तर पंडुम जनजातीय समाज की जीवनशैली से जुड़ी उन विधाओं को सामने लाता है, जिनमें लोककला, शिल्प, तीज-त्योहार, खानपान, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, पारंपरिक वाद्य यंत्र, नृत्य, गीत-संगीत, नाट्य, व्यंजन एवं पेय पदार्थ, आंचलिक साहित्य तथा वन औषधियों का समृद्ध संसार जुड़ा है. यह आयोजन परंपरागत ज्ञान को सहेजने के साथ नई पीढ़ी तक उसे जीवंत रूप में पहुंचाने का माध्यम बन रहा है.

बस्तर पंडुम की अवधारणा जनजातीय समाज के पारंपरिक सामुदायिक मेलों और उत्सवों से प्रेरित है, जहां कला, प्रकृति और सामूहिक जीवन मूलतत्व रहे हैं. राज्य शासन द्वारा इसे संगठित और प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप देकर कलाकारों को पहचान, मंच और सम्मान देने का अवसर प्रदान किया गया है. आज बस्तर पंडुम जनजातीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुका है.

2026 में 50 हजार 27 पंजीयन

बस्तर पंडुम 2026 को लेकर कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक विवेक आर्य ने बताया कि इस साल कुल 50 हजार 27 पंजीयन बस्तर पंडुम के लिए हुआ है. आर्य ने जानकारी देते हुए कहा, अगर पूरे साल की बात करें तो लगभग 5000 से ज्यादा लोक कलाकार इस तरह के आयोजनों से लाभान्वित हो रहे हैं. लगातार हम कलाकारों को पुरस्कृत भी कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ में जो कलाकार हैं उनके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है. छत्तीसगढ़ के 450 ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बाहर जाकर के राज्य के कला संस्कृति के बारे में अपनी बातें रखी हैं. आर्य ने कहा कि दूसरे राज्य के 675 कलाकार छत्तीसगढ़ आए हैं और उन लोगों ने भी यहां की कला संस्कृति को सीखा समझा.

उद्घाटन में आएंगी राष्ट्रपति, समापन करेंगे केंद्रीय गृहमंत्री

बस्तर पंडुम के उद्घाटन को लेकर जानकारी देते हुए पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक विवेक आर्य ने बताया, बस्तर पंडुम 2026 के उद्घाटन के लिए 7 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति बस्तर आएंगी. उनका यह कार्यक्रम तय हो गया है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 9 फरवरी को इसके समापन में आएंगे, इसकी जानकारी बस्तर के जिला कलेक्टर ने दी है. छत्तीसगढ़ में खेल और कला संस्कृति को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं. बस्तर में आई शांति लोगों के कल को और विकसित करेगी और इस दिशा में हमारे प्रयास भी चल रहे हैं.

