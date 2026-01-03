बस्तर पंडुम 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सीएम साय ने आयोजन में शामिल होने का दिया आमंत्रण
राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ का इस बार भव्य आयोजन होना है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 3, 2026 at 6:19 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दिल्ली दौरे पर हैं. अपने दिल्ली दौरे पर सीएम साय सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय पहुंचे. बीजेपी दफ्तर में सीएम साय ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. नितिन नबीन से मुलाकात के बाद सीएम साय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले. सीएम की राष्ट्रपति से मुलाकात सौजन्य मुलाकात थी. इस मुलाकात के दौरान सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव ‘बस्तर पंडुम 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया.
बस्तर पंडुम 2026 में शामिल होने का दिया निमंत्रण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा, बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है. बस्तर पंडुम आयोजन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा. बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्ययंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को दिया आमंत्रण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से जुड़ी बातों को भी विस्तार से बताया. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए लगातार काम कर रही है, उससे जुड़ी योजनाएं बना रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए, बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ वासियों को दी है.
10 जनवरी से 5 फरवरी तक तीन चरणों में होगा आयोजन
बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन 10 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक 3 चरणों में होगा. इसके अंतर्गत 10 से 20 जनवरी तक जनपद स्तरीय कार्यक्रम, 24 से 30 जनवरी तक जिला स्तरीय कार्यक्रम तथा 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे. इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 की जा रही हैं. जिन विधाओं में प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताएं होंगी.
बस्तर पंडुम आ रहे ग्रामीणों की पिकअप पलटी, 30 घायल, 6 की हालत गंभीर
बस्तर पंडुम का नए साल में होगा भव्य आयोजन, सीएम विष्णु देव साय ने तैयारियों को लेकर की बैठक
CM साय का दंतेवाड़ा दौरा, बस्तर पंडुम कार्यक्रम में सीधे आम जनता से संवाद, 10 जनवरी से 3 चरण में होगा आयोजन