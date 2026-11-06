बस्तर ओलंपिक का तीसरा साल, 6 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित सीधे संभाग स्तर पर लेंगे हिस्सा
छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक का खासा उत्साह दिख रहा है. महिलाएं पुरुषों से आगे हैं. ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 7:47 PM IST
रायपुर: बस्तर ओलंपिक के तीसरे साल को लेकर पूरे बस्तर संभाग में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इस बार 6 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. सबसे बड़ी बात यह है कि मैदान में उतरने के उत्साह में बस्तर की बेटियां और महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं. इस बार नई व्यवस्था दी जा रही है इसके तहत बस्तर ओलंपिक में नक्सल हिंसा में दिव्यांग हुए खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. ये प्रतिभागी विकासखंड और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से गुजरे बिना सीधे संभाग स्तरीय आयोजन में हिस्सा लेंगे.
डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव ने की सराहना
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रिकॉर्ड पंजीयन के लिए बस्तरवासियों के उत्साह की सराहना की है. अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के पिछले दोनों आयोजनों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है.
बस्तर ओलंपिक ने शासन और लोगों के बीच सीधा संबंध मजबूत करने, क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी रचनात्मक एवं खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है. तीसरे साल भी अब बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. कुल 6 लाख 492 पंजीकृत खिलाड़ियों में 3 लाख 83 हजार 94 महिलाएं और 2 लाख 18 हजार 398 पुरुष हैं. यानी महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुषों से 1 लाख 63 हजार 696 अधिक हैं- अरुण साव, डिप्टी सीएम और खेल मंत्री, छत्तीसगढ़
बस्तर ओलंपिक के तीसरे सीजन की जानकारी
बस्तर ओलंपिक के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हुए. बस्तर ओलंपिक के जिलेवार आंकड़े
- कांकेर 1,23216 पंजीयन के साथ टॉप पर
- बस्तर 1,04841 पंजीयन के साथ दूसरे नंबर
- कोंडागांव में 85684 लोगों ने कराया पंजीयन
- सुकमा में 80,313 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन
- दंतेवाड़ा में 80, 175 लोगों का रजिस्ट्रेशन
- नारायणपुर में 63,506 लोगों ने कराया पंजीयन
- बीजापुर में 62,857 लोगों का रजिस्ट्रेशन
कब से शुरू होंगे मुकाबले ?
बस्तर ओलंपिक में विकासखंड लेवल के मुकाबले 4 से 6 नवंबर तक होंगे. जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं 16 नवंबर से 25 नवंबर तक और संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होंगी. विकासखंड स्तर के विजेता जिला स्तर पर और जिला स्तर के विजेता संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे. प्रत्येक जिले से 410 विजेता खिलाड़ी संभाग स्तरीय आयोजन में प्रतिनिधित्व करेंगे. हॉकी और वेटलिफ्टिंग की प्रतियोगिताएं सीधे जिला स्तर पर आयोजित की जाएंगी.
कुल 11 खेल में होंगे मुकाबले
प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष के बालक-बालिकाएं और सीनियर वर्ग में बिना किसी आयु बंधन के महिला एवं पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. कुल 11 खेल विधाओं में मुकाबले होंगे. इनमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेटलिफ्टिंग, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी शामिल हैं.