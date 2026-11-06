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बस्तर ओलंपिक का तीसरा साल, 6 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित सीधे संभाग स्तर पर लेंगे हिस्सा

बस्तर ओलंपिक 2026 ( ETV BHARAT )

रायपुर: बस्तर ओलंपिक के तीसरे साल को लेकर पूरे बस्तर संभाग में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. इस बार 6 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. सबसे बड़ी बात यह है कि मैदान में उतरने के उत्साह में बस्तर की बेटियां और महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे हैं. इस बार नई व्यवस्था दी जा रही है इसके तहत बस्तर ओलंपिक में नक्सल हिंसा में दिव्यांग हुए खिलाड़ियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है. ये प्रतिभागी विकासखंड और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से गुजरे बिना सीधे संभाग स्तरीय आयोजन में हिस्सा लेंगे.

डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव ने की सराहना छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रिकॉर्ड पंजीयन के लिए बस्तरवासियों के उत्साह की सराहना की है. अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक के पिछले दोनों आयोजनों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है.