बस्तर ओलंपिक 2025: सरेंडर माओवादी खेल के मैदान में दिखाएंगे दम, नुआ बाट से बदलेगा भविष्य

बस्तर ओलंपिक में शामिल होते सरेंडर नक्सली (ETV BHARAT)
Published : November 25, 2025 at 5:01 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बस्तर ओलंपिक को लेकर लोग उत्साहित हैं. पिछले साल की तरह ही बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों में पहले ब्लॉक, फिर जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं. अब संभाग स्तरीय मुकाबलों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है. दरअसल बस्तर ओलंपिक की सबसे खास बात यह भी है कि इसमें सरेंडर नक्सली और नक्सल हिंसा के शिकार लोगों को भी बतौर खिलाड़ी शामिल किया जाता है.

इस आयोजन में शामिल होने वाले सरेंडर नक्सलियों की टीम को नुआ बाट कहा जाता है. नुआ बाट बस्तर ओलंपिक का मुख्य आकर्षण होता है. बस्तर ओलंपिक में इस बार करीब 4 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया. 25 अक्टूबर 2025 से बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई है.

बस्तर ओलंपिक पर आईजी सुंदरराज पी का बयान (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक के आयोजन का दूसरा वर्ष

छत्तीसगढ़ में साल 2024 में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई. नक्सल प्रभावित इलाको में यह आयोजन एशिया के सबसे बड़े जनजातीय खेल आयोजनों में शुमार हो गया है. साल 2024 में बस्तर ओलंपिक ने बड़ी सफलता अर्जित की . इसमें बस्तर के नक्सल प्रभावित 7 जिलों के युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन की खास बात यह रही कि इसमें सरेंडर नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों ने भी हिस्सा लिया.

Nuwa Bat in Bastar Olympics 2024
बस्तर ओलंपिक में नुआ बाट (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक में कितने खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ईटीवी भारत से बात की है. आईजी ने बताया कि साल 2024 में हुए बस्तर ओलंपिक के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए बस्तर ओलंपिक 2025 का भी आयोजन किया गया है. जिसमें करीब 4 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने अपना पंजीयन है.

कितने स्तर पर होता है बस्तर ओलंपिक?

बस्तर ओलंपिक का आयोजन पहले संकुल, फिर ब्लॉक और उसके बाद जिला स्तर पर होता है. अभी बस्तर ओलंपिक में जिला स्तर पर खेल का समापन हो चुका है. अब संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का फाइनल मुकाबला होना है. जिसकी तैयारी चल रही है.

Bastar Olympic Players
बस्तर ओलंपिक के खिलाड़ी (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक में कितनी टीमें खेलती है?

बस्तर ओलंपिक में सात जिलों से कुल 7 टीमें होती हैं. इसके अलावा एक टीम सरेंडर माओवादियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों की होती है जिसे नुआ बाट (Nuwa Bat) कहते हैं. नुआ बाट बस्तर ओलंपिक की खास बात है.

बस्तर ओलंपिक और नुआ बाट का अर्थ

बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली भी हिस्सा लेते हैं. इन्हें नुआ बाट (Nuwa Bat) कहा जाता है. बस्तर की आंचलिक भाषा में नुआ बाट का अर्थ होता है नया रास्ता. इसका उपयोग सरेंडर नक्सलियों के लिए किया गया है. जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है और हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं उन्हें नुआ बाट कैटेगरी में बस्तर ओलंपिक के अंदर खेलने का मौका मिलता है. बीते साल 300 से अधिक नुआ बाट ने बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया था. इस साल नुआ बाट की संख्या बढ़कर 600 के करीब हो गई है.

File Photo Of Bastar Olympics
बस्तर ओलंपिक की फाइल फोटो (ETV BHARAT)

दिव्यांग खिलाड़ी भी बस्तर ओलंपिक में लेते हैं हिस्सा

नुआ बाट के अलावा बस्तर ओलंपिक में दिव्यांग खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं. ये वैसे खिलाड़ी हैं जो नक्सल हिंसा के शिकार है. नक्सली हिंसा की वजह से जो लोग दिव्यांग हुए हैं वे इस खेल का हिस्सा बनते हैं. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि वर्तमान में बस्तर संभाग के सातों जिलों में जिला स्तरीय खेल का समापन किया गया. आने वाले दिनों में जल्द ही बस्तर ओलंपिक का फाइनल मुकाबला होगा. जिसकी तारीख तय करके घोषणा की जाएगी.

बस्तर ओलंपिक में सरेंडर पुनर्वासित माओवादियों के साथ नक्सल पीड़ितों की भी एक टीम होती है. 7 टीम के अलावा जो आठवीं टीम होती है उसे नुआ बाट कहते हैं. साल 2024 में 350 से अधिक खिलाड़ी नुआ बाट में शामिल हुए थे. वहीं इस साल इनकी संख्या 600 से अधिक होने की संभावना है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

बस्तर ओलंपिक में स्पेशल टीम का भी प्रावधान

बस्तर ओलंपिक को लेकर आईजी सुंदरराज पी ने अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बीते साल 2024 में बस्तर ओलंपिक में एक स्पेशल कैटिगरी भी रखी गई थी. जिसमे ऐसे नक्सल पीड़ितों को शामिल किया गया था, जो नक्सली हिंसा की वजह से दिव्यांग हो चुके हैं.

Naxalites Surrender In Bastar
बस्तर में सरेंडर करते नक्सली (ETV BHARAT)

ऐसे खिलाड़ियों के लिए व्हील चेयर रेस से लेकर अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था. जिसमें कबड्डी, खोखो, दौड़ जैसे खेलों को शामिल किया गया था. इस बार भी ऐसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन एक खास संदेश देता है. बस्तर जो कभी नक्सल हिंसा और बम बारूद की वजह से सुर्खियों में रहता था, वो आज खेलों की वजह से सुर्खियों में है. बस्तर ओलंपिक के जरिए एक संदेश यह भी दिया जा रहा है कि जंगल में रहने वाले माओवादी सरेंडर और पुनर्वास कर बेहतर जीवन जी सकते हैं. वे भी बस्तर ओलंपिक का हिस्सा बन सकते हैं.

