बस्तर ओलंपिक 2025, मैदान पर उतरे सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित, शांति और बदलाव की नई कहानी

बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय मुकाबले 11 दिसंबर से शुरू होंगे और 13 दिसंबर तक चलेंगे. बस्तर ओलंपिक संभाग स्तर के खेलों में कुल 3500 चयनित खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, जिनके पीछे 3.91 लाख प्रतिभागियों के विशाल पंजीयन और बस्तर की उभरती खेल-संस्कृति की कहानी छिपी है उप मुख्यमंत्री अरुण साव और गृहमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में यह आयोजन केवल खेल महोत्सव नहीं, बल्कि बस्तर में शांति, पुनर्वास और सामाजिक परिवर्तन का खेल-आंदोलन बनकर उभर रहा है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर ओलंपिक की समीक्षा की है.

बस्तर ओलंपिक का संभाग स्तरीय मुकाबले में 500 नक्सल पीड़ित और 500 सरेंडर नक्सली बतौर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनकी बढ़ती भागीदारी बस्तर में बदलते सामाजिक माहौल और बढ़ते विश्वास का ऐतिहासिक संकेत है.

रायपुर: नक्सल प्रभावित बस्तर में तेजी से बदलाव देखने को मिल रही है. यहां खेलों के जरिए नई क्रांति देखी जा रही है. बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित मैदान में उतरकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. गोली, बारुद और नक्सल हिंसा के लिए सुर्खियां बटोरने वाला बस्तर अब खेल कूद के क्षेत्र में नई नई सुर्खियां बना रहा है. बस्तर ओलंपिक में ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय मुकाबले खत्म हो चुके हैं. अब संभाग स्तरीय मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं.

बस्तर ओलंपिक का आखिरी स्टेज (ETV BHARAT)

यह आयोजन सिर्फ खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि विकास और विश्वास बहाली का जन-आंदोलन है. खेलों के माध्यम से बस्तर के युवाओं में नेतृत्व, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो रहा है. यह पहल जंगलों में बसे क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बस्तर ओलंपिक में नुआ बाट

बस्तर ओलंपिक का सबसे आकर्षण नुआ बाट है. इस आयोजन में 500 नक्सल पीड़ित और 500 सरेंडर नक्सली हिस्सा ले रहे हैं. यह बस्तर की धरती पर बदलते सामाजिक परिवेश और शांति के बढ़ते कदमों का सबसे मजबूत संकेत है. खेलों के जरिए ये युवा हिंसा की दुनिया से बाहर निकलकर नई पहचान और नए अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं. नक्सल पीड़ित और सरेंडर नक्सलियों की टीम को नुआ बाट कहा जाता है.

बढ़ रहा बस्तर ओलंपिक का दायरा

11 से 13 दिसंबर तक जगदलपुर में होने वाले संभाग स्तरीय मुकाबलों में 3500 खिलाड़ी 11 तरह के खेलों में अपना कौशल दिखाएंगे. ये खिलाड़ी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं से चयनित विजेता हैं, जिन्होंने गांव से लेकर जिले तक की कठिन चुनौती पार की है. इस आयोजन का दायरा इतना बड़ा है कि बस्तर के 32 विकासखंडों से 3.91 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने कुल मिलाकर पंजीयन कराया था.

बस्तर ओलंपिक का लोगो (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय मुकाबलों की जानकारी: बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय मुकाबले जगदलपुर में आयोजित किए जा रहे हैं. जानिए किस ग्राउंड में कौन से मुकाबले खेले जाएंगे.

जगदलपुर सिटी ग्राउंड: फुटबॉल, वॉलीबॉल, कराटे, बैडमिंटन और वेटलिफ्टिंग

जगदलपुर पंडरीपानी खेलो इंडिया सेंटर: हॉकी के मुकाबले खेले जाएंगे

जगदलपुर धरमपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, रस्साकशी और तीरंदाजी

बस्तर ओलंपिक से जोड़े जा रहे नेशनल और इंटरनेशल खिलाड़ी

बस्तर ओलंपिक से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जोड़ा जा रहा है. इसे लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अहम निर्देश दिए हैं. उन्होंने आयोजनकर्ताओं को कहा है कि बस्तर ओलंपिक को यादगार बनाने के लिए अधिक से अधिक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को इससे जोड़ा जाए, ताकि बस्तर की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले.

पिछले बस्तर ओलंपिक के विजेताओं को यूथ-आइकॉन बनाकर उन्हें विभिन्न गतिविधियों में शामिल किया जाए, जिससे गांव-गांव में खेलों की नयी लहर उठे- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

खिलाड़ियों के लिए आवास व्यवस्था, भोजन, साफ-सफाई, परिवहन, सुरक्षा और सांस्कृतिक आयोजनों में किसी भी प्रकार की कमी न रहे. बस्तर ओलंपिक का संदेश देश और दुनिया में सकारात्मक जाए यही हमारी प्राथमिकता है- अरुण साव, डिप्टी सीएम , छत्तीसगढ़

बस्तर ओलंपिक से बदल रही पहचान

खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहा है. खेल, संस्कृति और युवाओं की ऊर्जा का यह संगम बस्तर में सामाजिक एकता और आत्मगौरव की नई कहानी लिख रहा है.