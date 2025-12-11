जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत, तीन दिवसीय संभागस्तरीय खेलों में जुटेंगे 3500 खिलाड़ी, पूर्व नक्सलियों की नुआ बाट टीम भी शामिल
जगदलपुर में तीन दिवसीय संभागस्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 11, 2025 at 1:31 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 2:36 PM IST
बस्तर : जगदलपुर में 11 दिसंबर से संभागस्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई. बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी पहुंचे. खेलों के उद्घाटन अवसर पर विशेष तौर पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बॉक्सर एमसी मैरी कॉम समेत दो नेशनल खिलाड़ी भी आएं हैं.मैरी कॉम ने जहां अपने संबोधन में बस्तर के रीति रिवाज और यहां के आदिवासी परंपरा की सराहना की,वहीं बस्तर में उभरते खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया.
करसाय ता बस्तर, बरसाय ता बस्तर( खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर)
पद्मश्री एमसी मेरी कॉम ने कहा कि मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत शुक्रिया. करसाय ता बस्तर बरसायता बस्तर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है. बस्तर के युवाओं का परफॉर्मेंस और डेडिकेशन काफी जबरदस्त है. मैं सभी को प्रोत्साहित करती हूं. आज के दिन मैं काफी आशीषित हूं, क्योंकि मैं बस्तर के आदिवासी से जुड़ी हूं. मैं भी ट्राइबल फैमिली से जुड़ी हुई हूं. किसी को कभी हिम्मत नहीं हारनी है. हम खेल में सीख रहे हैं. आपको भी करना है. मैने देश का नाम रौशन किया है. बस्तर, छत्तीसगढ़ और भारत के नाम को रौशन करना आपके हाथों में है.
पद्मश्री मैरी कॉम ने बताई अपनी जर्नी
इस दौरान मैरी कॉम ने छत्तीसगढ़ सरकार को आयोजन के लिए धन्यवाद दिया.स्वागत कार्यक्रम में पद्मश्री मैरी कॉम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने 20 साल में कड़ी मेहनत करके इस मुकाम को पाया है. वो भी ट्राइबल कम्यूनिटी से आती हैं.जब उन्होंने कुछ करने की सोचा तो काफी बाधाएं आईं,लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति फोकस थी.
'आदिवासी समाज से है मेरा भी कनेक्शन'
मैरी कॉम ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मुझे बस्तर ओलंपिक में बुलाया गया है. आप सभी को धन्यवाद. बस्तर के युवाओं का परफार्मेंस, डेडिकेशन बहुत अच्छा है. मैं इस आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सराहना करती हूं. ट्राइबल कनेक्शन जुड़ा है. मैं भी नार्थ इस्ट मणिपुर की ट्राइबल फैमिली से हूं. जो भी ट्राइबल 'नेवर गिव अप एटिट्यूड' के साथ परफार्म कर रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं. आप सभी को देश का नाम रोशन करना है. बस्तर के बच्चे और युवाओं का समय आ गया है. छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी अब आप लोगों के हाथ में है.
20 साल के लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता
मेरी जिंदगी में मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की. न सिर्फ दो तीन साल बल्कि करीब 20 साल मैंने संघर्ष किया. एक औरत, एक मां के लिए यह आसान नहीं है. आप ग्रास रुट लेवल से ऊंचाईयों पर पहुंचते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आजकल जमाना बदल गया है. छत्तीसगढ़ सरकार आप लोगों को बहुत सुविधा दे रही है. हमारे समय में बेहतर खेल सुविधाएं नहीं थीं. हमने अपना रास्ता खुद बनाया. उस वक्त मुझे माता पिता ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैंने संघर्ष किया. जो मेरी बायोपिक बनी है, उसमें सिर्फ 5 फीसदी स्ट्रगल दिखाया गया है. मैं कहना चाहती हूं कि मैंने बहुत संघर्ष किया. यह बहुत कष्टदायक भी था.
मैं जब अपनी जर्नी शुरु की थी तो मुझे काफी कुछ सुनना पड़ा.ट्राइबल होने को लेकर मुझे हर कदम पर रोकने की कोशिश की गई.लेकिन मैं यहां पर मौजूद खिलाड़ियों से कहना चाहती हूं कि ट्राइबल होना कोई गुनाह नहीं है.आप सभी से अनुरोध है कि अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहें, जो भी ताना मारते हैं उनको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालिए.आप सभी का भविष्य उज्जवल हो यही कामना करती हूं- पद्मश्री मैरी कॉम, इंटरनेशनल बॉक्सर
मैरी कॉम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर ओलंपिक को बहुत अच्छे आर्गेनाइज किया है. आप लोगों को सरकार ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. आप लोग खेल में बेहतर प्रदर्शन करें और आगे बढ़ें. ट्राइबल के लिए नेशनल लेवल गेम्स की भी प्लानिंग है. ट्राइबल होने की वजह से आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है. आपको अपने हौसले बुलंद रखने हैं. मैं अपनी मुसीबत बताऊंगी तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे. मैंने बचपन से ट्राइबल के बारे में बहुत सुना है. लेकिन आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए. आप अपने काम पर फोकस करें. मेहनत करिए और आगे बढ़िए. मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है.
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया
नक्सलवाद की पहचान मिटा रहा है बस्तर
सीएम विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था. देश में छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद के कारण नाम आता था. लेकिन बस्तर की धरती, मिट्टी उर्वरा से भरपूर है. बस्तर में पर्यटन स्थल और खनिज संपदा है. लेकिन नक्सलवाद का दंश काफी था. लेकिन बीते 2 सालों में नक्सलवाद में काफी कमजोरी आई है. दुश्मन को घर मे घुसकर मारने वाली यह सरकार है. केंद्रीय मंत्री ने जवानों और सरकार का हौसला अफजाई की और नक्सलवाद के खिलाफ जंग छेड़ी है.
बस्तर ओलंपिक में 3 लाख 90 हजार लोगों ने पंजीयन कराया है. बस्तर ओलंपिक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है. और बस्तर के लोगों का नाम भी प्रधानमंत्री ने लिया है. इस साल समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुँचेंगे. मेरी कॉम ने जनजातीय समाज से होकर देश परिवार का इलाके का नाम रौशन किया है. जिनका सफर काफी प्रेरणादायक है. बस्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं - विष्णुदेव साय,सीएम छग
खेलो इंडिया जैसे आयोजनों में आता है छग का नाम
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि खेल में सभी आगे बढ़े. छत्तीसगढ़ के लोग लगातार खेलों में पार्टिशपेन्ट करें. यदि सरकार करेंगे तो उन्हें 21 लाख रुपये दिया जाएगा. यदि कोई ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाता है तो उसे 4 करोड़ रुपये, कांस्य में 03 करोड़ रुपये और रजत में 2 करोड़ रुपये दिया जाता है. बस्तर ओलंपिक का परिणाम यह है कि आज छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया जैसे खेल छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है. आगे बस्तर ओलंपिक की तरह बस्तर पंडुम भी कराया जाएगा.
डिप्टी सीएम और वनमंत्री ने भी बस्तर के युवाओं की तारीफ की
बस्तर ओलंपिक की शुरुआत के आयोजन में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को खत्म कर बस्तर में नई तस्वीर बनाना ही सरकार का लक्ष्य है.हम उन सभी लोगों का साधुवाद करते हैं जिन्होंने अपने हथियार डालकर समाज की मुख्यधारा में आने का फैसला किया है.वहीं वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अब बस्तर किसी भी चीज के लिए तरसने वाला नहीं है,बल्कि आगे बढ़ने वाला बस्तर है.नुआ बाट ने बस्तर ओलंपिक में बड़ा उदाहरण पेश किया है.बस्तर में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है,बस्तर ओलंपिक युवाओं को खेल में बड़ा मौका दे रहा है.
बस्तर ओलंपिक पूरे भारत में जाना जाता है.ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है.जो नौजवान मुख्यधारा से भटक गए थे वो हथियार डालने के बाद इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं,इसलिए बस्तर ओलंपिक जाना जाता है.बस्तर में जो लोग नक्सल हिंसा का दंश झेल चुके हैं,जो लोग हिंसा के कारण परिवार खो चुके हैं,अपंग हो चुके हैं,वो भी बस्तर ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं.इसलिए बस्तर ओलंपिक पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
13 दिसंबर को आएंगे गृहमंत्री अमित शाह
इससे पहले प्रियदर्शनी स्टेडियम में सीएम विष्णुदेव साय ने दीप प्रज्वलन कर इस बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की. इसके बाद सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया. सभी टीम ने मार्च पास्ट किया.आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक के समापन के अवसर पर 13 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह जगदलपुर आएंगे. इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे.
2800 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा
तीन दिवसीय बस्तर ओलंपिक में 2800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसमें कुल 11 खेलों को शामिल किया गया है. बस्तर ओलंपिक में संभाग के 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल होंगे. इनमें एक टीम सरेंडर माओवादियों की भी है. जिनमें सैंकड़ों खिलाड़ी शामिल हैं. इस टीम का नाम नुआ बाट रखा गया है.
2025 में 3 लाख 90 हजार रजिस्ट्रेशन
छत्तीसगढ़ में साल 2024 में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई. ये आयोजन एशिया के सबसे बड़े जनजातीय खेल आयोजनों में शामिल हो चुका है. 2024 में नक्सल प्रभावित 7 जिलों के युवक- युवतियों ने खेलों में हिस्सा लिया.खिलाड़ियों के साथ सरेंडर नक्सलियों और नक्सल हिंसा से पीड़ित लोग भी बस्तर ओलंपिक का हिस्सा बनें. बस्तर ओलंपिक के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन हुआ,जिसमें 3 लाख 90 हजार खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया.ओलंपिक में सरेंडर माओवादियों की टीम का नाम ‘नुआ बाट’ रखा गया है.
बस्तर ओलंपिक में पूर्व नक्सली, नुआ बाट टीम में दिखाएंगे दम, नक्सल हिंसा झेल चुके खिलाड़ी भी होंगे शामिल
बस्तर ओलंपिक 2025: 3 साल की बच्ची की मां का रस्साकस्सी में दम, अबूझमाड़ की बेटियां खो-खो में अव्वल
बस्तर ओलंपिक 2025, मैदान पर उतरे सरेंडर नक्सली और नक्सल पीड़ित, शांति और बदलाव की नई कहानी