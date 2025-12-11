ETV Bharat / state

जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत, तीन दिवसीय संभागस्तरीय खेलों में जुटेंगे 3500 खिलाड़ी, पूर्व नक्सलियों की नुआ बाट टीम भी शामिल

जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )