बस्तर ओलंपिक 2025 : 761 पुनर्वासित नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित, नुवा बाट टीम दिखाएगी प्रतिभा

बस्तर ओलंपिक में नुवा बाट टीम अपना जलवा दिखाने के लिए मैदान में उतरी है.आईए जानते हैं टीम की क्या है खासियत.

761 पुनर्वासित नक्सली और नक्सल हिंसा पीड़ित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 11, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
बस्तर : जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई. बस्तर ओलंपिक में पहले पूरे संभाग के सातों जिलों में संकुल, ब्लॉक और जिला स्तरीय तीन चरणों में खेल संपन्न कराए गए. बस्तर ओलंपिक के संभागीय खेल में कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर से 07 टीमें शामिल हुईं हैं. आठवीं टीम के रूप में पूर्व नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य शामिल हुए हैं.इस टीम का नाम नुआ बाट है.आठ टीमों के बीच 3 दिनों तक 11 स्पर्धाओं में कड़ा मुकाबला होगा.

नक्सल हिंसा पीड़ितों की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नुवा बाट टीम दिखाएगी प्रतिभा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बॉलीबॉल खेल में हाथ आजमाएंगे सुखलाल

पुनर्ववासित माओवादी खिलाड़ियों से ईटीवी भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है. जिसमें सुखलाल जुर्री ने बताया कि वे पहले डॉक्टर के नाम से पूरे अबूझमाड़ में फेमस थे. माओवादी संगठन में DCVM के पद पर थे और 303 जैसा हथियार लेकर चलते थे. संगठन में घायल और बीमार माओवादियों का इलाज करते थे. लेकिन अब पुनर्वास करने के बाद पहली बार जगदलपुर आए है. सुखलाल जुर्री बॉलीबॉल खेल में अपना जौहर दिखाएंगे

बस्तर ओलंपिक 2025 में नुवा बाट टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 मीटर रेस दौड़ेंगे बुधराम पोडियामी और मंगतू


पुनर्ववासित माओवादी बुधराम पोडियामी ने बताया कि वे बस्तर ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में शामिल होंगे. जिसकी तैयारी हो चुकी है. इन्हें जंगल से निकालने में ईटीवी भारत की टीम ने सहयोग किया था.

पुनर्वासित नक्सलियों की टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पुनर्ववासित माओवादी मंगतू ने बताया कि ओलंपिक में 100 मीटर रनिंग, बॉलीबॉल , लंबी कूद, ऊंची कूद खेलेंगे, जिसकी तैयारी हो चुकी है. माओवादी संगठन में रहने के दौरान भी खोखो, कबड्डी जैसे खेल खेला करते थे.इस दौरान रनिंग भी करते थे.
खेल प्रतिभा को सामने लाना है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेल प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजन

छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 04 दशकों से काबिज माओवादी समाप्ति के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 की तारीख तय की है. जिसका बड़ा असर बस्तर में देखने को भी मिल रहा है. कई माओवादी मारे गए, कई माओवादियों की गिरफ्तारी हुई और कई हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए. मुख्यधारा में शामिल हुए माओवादियों को सरकार स्किल डेवलपमेंट के साथ ही खेलों में भी आगे बढ़ा रही है. इसी के तहत बस्तर में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए साल 2024 में बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई.

761 खिलाड़ियों से बनी टीम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बार संभागीय स्तर के मुकाबले में 2800 खिलाड़ी हिस्सा लिए हैं. वहीं माओवादियों की टीम नुआ बाट में खिलाड़ियों की संख्या 761 हैं. साल 2024 में 1 लाख 65 हजार लोगों ने पंजीयन कराया था. वहीं इस साल 3 लाख 91 हजार लोगों ने पंजीयन कराया है. बस्तर ओलंपिक में 11 खेल शामिल हैं, जिसमें कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, खोखो, बॉलीबाल, रस्साकस्सी, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, कराते और हॉकी है.

