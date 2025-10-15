बस्तर ओलंपिक को लेकर उप मुख्यमंत्री साव ने ली समीक्षा बैठक, 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का अब तक रजिस्ट्रेशन
साव ने कहा कि, बस्तर ओलंपिक की ख्याति पूरे देश में, यह मात्र क्षेत्रीय आयोजन नहीं है. व्यापक और सुव्यवस्थित आयोजन के निर्देश दिए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2025 at 8:22 PM IST
रायपुर: बस्तर संभाग में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक-2025 की तैयारियों को लेकर रायपुर में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक ली. अधिकारियों के साथ बैठक कर जायजा लिया और रजिस्ट्रेशन की संख्या को लेकर खुशी भी जाहिर की. आपको बता दें कि अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं.
विकासखंड स्तर पर विशेष ध्यान: अरुण साव ने खेल मैदानों की उपलब्धता, भोजन, रहने की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और रेफरियों की नियुक्ति जैसे सभी जरूरी इंतजामों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही विकासखंड स्तर पर विशेष ध्यान देने की बात कही.
जिलेवार रजिस्ट्रेशन जानिए: 15 अक्तूबर तक 3 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने बस्तर ओलंपिक में भाग लेने के लिए पंजीयन कराया है. पंजीयन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है. ये संख्या और बढ़ेगी.
जिलेवार पंजीयन संख्या इस प्रकार है- (15 अक्टूबर तक)
- बस्तर: 52,312
- नारायणपुर: 46,074
- दंतेवाड़ा: 44,395
- कोंडागांव: 43,333
- कांकेर: 42,228
- सुकमा: 40,830
- बीजापुर: 40,437
आयोजन की अहम तारीखें
- विकासखंड स्तर: 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर
- जिला स्तर: 5 नवम्बर से 15 नवम्बर
- संभाग स्तर: 24 नवम्बर से 30 नवम्बर
प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश: साव ने गांव से जिला स्तर तक प्रचार-प्रसार (दीवार लेखन, मशाल यात्रा, पोस्टर-बैनर आदि) को और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए. जहां पंजीयन कम है, वहां विशेष अभियान चलाने को कहा गया. बैठक में यह पाया गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की भागीदारी कम है. इसके लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया.
राष्ट्रीय महत्व का आयोजन: बस्तर ओलंपिक को अब राष्ट्रीय पहचान मिल रही है. इसलिए इसे उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों और निर्णायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा.
बजट और CSR से सहयोग: खेलों के लिए बजट के साथ-साथ ज़िलों में CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से भी मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं.
बस्तर ओलंपिक में कुल 11 खेलों की स्पर्धाएं होंगी
- एथलेटिक्स
- तीरंदाजी
- बैडमिंटन
- फुटबॉल
- हॉकी
- वेटलिफ्टिंग
- कराटे
- कबड्डी
- खो-खो
- वॉलीबॉल
- रस्साखींच
विशेष वर्ग के लिए भी आयोजन: संभाग स्तर पर नक्सल हिंसा के दिव्यांगों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी महिला और पुरुष वर्ग में प्रतियोगिताएं होंगी.