बस्तर ओलंपिक 2025: जिला स्तरीय मुकाबले में जगदलपुर ब्लॉक चैंपियन

बस्तर ओलंपिक में जगदलपुर का दबदबा ( ETV BHARAT )

बस्तर ओलंपिक के जिलास्तरीय प्रतियोगिता में कुल 11 खेलों का आयोजन किया गया. इसमें वॉलीबॉल, कराते, वेटलिफ्टिग, फुटबॉल, बैडमिंटन की प्रतियोगिता इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम में हुई. इसके अलावा कबड्‌डी, खो-खो, एथलेटिक्स, आर्चरी, रस्साकसी की प्रतियोगिता क्रीड़ा परिसर धरमपुरा में आयोजित की गई. हॉकी की प्रतियोगिता खेलो इंडिया सेंटर पण्डरीपानी में सम्पन्न हुई. वेटलिफ्टिंग और हॉकी की प्रतियोगिता सीधे जिला स्तर पर आयोजित की गई.

जगदलपुर: बस्तर ओलंपिक का जिला स्तरीय आयोजन समाप्त हो चुका है. रविवार को जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया. जिला स्तर पर जगदलपुर ब्लॉक चैंपियन बना है. इस आयोजन में कुल 2000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया.

जिला स्तर पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक जिला स्तर मुकाबले, प्राइज की जानकारी

जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक में कुल 2000 बालक, बालिका, महिला- पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया. जिला स्तर के विजेताओं को सम्मानित किया गया. व्यक्तिगत खेलों में प्रथम पुरुस्कार के तौर पर 2 हजार रुपये प्रदान किए गए. द्वितीय पुरस्कार के तौर पर 1500रुपये की राशि दी गई. तृतीय पुरस्कार के तौर पर 1000 रुपये की राशि की दई है. विजेताओं को मेडल से भी सम्मानित किया गया. दलीय खेलों में विजेता दल को 4000 रुपये, उपविजेता दल को 3000 रुपये एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 2000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान किया गया.

बस्तर ओलंपिक का जिला स्तर आयोजन (ETV BHARAT)

आज के इस कार्यक्रम में बस्तर जिले से करीब 2000 की संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे. उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से खेलों का प्रदर्शन किया. विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार का भी वितरण किया गया. इस तरह जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का समापन हो गया. खेल मनुष्य जीवन मे काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है- रूप सिंह मंडावी, अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति आयोग

बस्तर ओलंपिक के खेलों की जानकारी (ETV BHARAT)

रुपसिंह मंडावी ने आगे कहा कि आज आधुनिक खेलों का विस्तार हुआ है. जो कि काफी अच्छा है. आज के दौर में कई ऐसे युवा हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं. केवल घर मे ही कम्प्यूटर और मोबाइल में गेम खेलते हैं. उन सभी को बाहर निकलकर शारीरिक खेल खेलने की आवश्यकता है.

बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ी (ETV BHARAT)

बस्तर ओलंपिक की जानकारी

बस्तर ओलंपिक की शुरुआत बस्तर में 25 अक्टूबर से हुई है. पहले चरण में ब्लॉक स्तर पर मुकाबले हुए. अब दूसरे चरण में जिला स्तर पर मुकाबला हो रहा है. उसके बाद संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का मुकाबला खेला जाएगा.