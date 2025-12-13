ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक 2025 का समापन आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल, बीएसएफ के विमान से पहुंचेंगे जगदलपुर

अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के अनुसार BSF के विमान से दोपहर के 2:35 बजे जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे. जिसके बाद 2:45 बजे से 4:45 बजे तक जगदलपुर के प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित बस्तर ओलंपिक समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिसके बाद BSF विमान से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री के प्रवास को देखते हुए तैयारी पूरी की गई है. वहीं सुरक्षा के भी तगड़े इंतज़ामात पुलिस ने किए हैं.

बस्तर: नक्सल प्रभावित संभाग बस्तर में ''बस्तर ओलंपिक 2025'' का आयोजन किया जा रहा है. आज शाम इसका रंगारंग समापन होगा. समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचेंगे. बस्तर ओलंपिक का विधिवत समापन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा.

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 13 दिसम्बर को होगा. जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है. फ़ोर्स तैनात हो चुके हैं. बाहर से भी फ़ोर्स की आवश्यकता थी जो मिल गई है. पुलिस ने सतर्कता बनाई हुई है. पेट्रोलिंग के माध्यम से आसपास एरिया डोमिनिशन किया गया है. वेन्यू में भी तैनाती करके रिहर्सल की जा रही है. सुरक्षा के इंतज़ामात मजबूती से लगाये गए हैं.

सुरक्षा के चौक चौबंद इंतजाम

बस्तर एसपी ने कहा कि उम्मीद है कि सफलता पूर्वक कार्यक्रम सफल होगा. व्हीआईपी प्रवास के दौरान विपरीत परिस्थितियों से निपटने के किये अलग अलग तैयारियां करते हैं. इसी क्रम में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन भी पूरे शहर में घोषित किया गया है. जिसमें दोपहर से 12 बजे से लेकर शाम 06 बजे तक ऐसा किया गया है. बस्तर के नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार के ड्रोन का उपयोग न करें. वरना वे कानूनी कार्यवाही के जद में आ जाएंगे.

7 जिलों के खिलाड़ी हुए शामिल

बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन गुरुवार 11 दिसंबर से शुरू हुआ. यह आयोजन इंदिरा स्टेडियम में चल रहा है. बस्तर संभाग के 7 जिले और विशेष नुआ बाट टीम सहित 8 टीमें इतिहास रचने के लिए मैदान में उतरी. तीन दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में 3500 खिलाड़ी 11 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. 276 विजेताओं के अलावा ओवर ऑल चैंपियनशिप और प्रत्येक जिले के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को भी सम्मानित किया जाएगा.

