कोंडागांव में बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज: वन मंत्री केदार कश्यप ने नए वनमंडल भवन की रखी आधारशिला
जिला स्तरीय खेलों की शुरूआत करने पहुंचीं बीजेपी विधायक ने तीरंदाजी में अपना हाथ आजमाया.
कोंडागांव: कभी नक्सल प्रभावित जिला रहे कोंडागांव में खेल प्रतिभाओं को मंच देने की कवायद शुरू की गई है. खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आज आगाज किया गया. कोंडगांव विधायक लता उसेंडी ने इसकी शुरूआत की. शहर के बड़े कनेरा रोड पर इसका आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन में जिले भर के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक लता उसेंडी ने दीप जलाकर किया. इस मौके पर कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना भी मौजूद रहीं. जनप्रतिनिधियों को भी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया. खेल महोत्सव का आगाज करने के दौरान एक मौका ऐसा भी आया, जब खुद विधायक लता उसेंडी ने खिलाड़ियों के साथ रस्साकशी के खेल में हाथ आजमाया. तीरंदाजी में भी निशाना लगाया.
बस्तर ओलंपिक से मिली प्रेरणा: दरअसल पिछले साल शासन की ओर से बस्तर ओलंपिक का आयोजन सभी नक्सल प्रभावित जिलों में किया गया. इस आयोजन में हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. सरेंडर कर चुके नक्सली भी खेल के मैदान में उतरे. बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए. बस्तर ओलंपिक की सफलता को देखकर कोंडागांव जिला प्रशासन ने इसका आयोजन किया है. जिला प्रशासन चाहता है कि ग्रामीण अंचल स्तर पर जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो निकलकर सामने आएं.
वनमंडल कार्यालय का भूमिपूजन: बुधवार को ही वन वन मंत्री केदार कश्यप ने वनमंडल कार्यालय भवन के निर्माण की आधारशिला रखी. विधायक लता उसेंडी ने कहा कि कोंडगांव जिले में नए वनमंडल भवन के बनने के बाद लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी. वन विभाग से जुड़े कामों को लिए लोगों को अब भटकना नहीं पडे़गा.
यह निर्माण वन विभाग के लिए एक नई शुरुआत साबित होगा. निश्चित तौर पर संसाधन के अभाव में कई बार कार्य प्रभावित होते हैं. संसाधनों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें एक नया आयाम हमारे कोंडागांव में शुरू हो रहा है. यह भवन हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करेगा: लता उसेंडी, विधायक
इस भवन के निर्माण से विभागीय कार्यों में दक्षता बढ़ेगी, जिससे वन संरक्षण, प्रबंधन और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को गति मिलेगी: केदार कश्यप, वन मंत्री
मंत्री कश्यप ने कहा कि यह भवन मुख्यमंत्री की पहल पर क्षेत्र में विकास को नई दिशा देने वाला कदम है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी विभागों को बेहतर आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ी और पारदर्शिता से हो सके. वन विभाग की भूमिका को न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में भी अहम बताया.
