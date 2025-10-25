ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक 2025 का नारायणपुर के कच्चापाल से आगाज, नक्सलगढ़ में बज गई 'विकास की रेफरी वाली सीटी'

पिछली बार बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए थे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह.

HOME MINISTER VIJAY SHARMA
बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक 2025 का शुभारंभ हो गया है. उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री का प्रभार संभाल रहे गृह मंत्री विजय शर्मा ने अबूझमाड़ के कच्चा पाल से बस्तर ओलंपिक 2025 का आगाज कर दिया है. इस साल भी बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. बस्तर ओलंपिक में सरेंडर नक्सली भी अपना दम खेल के मैदान में दिखाएंगे.

बस्तर ओलंपिक 2025: बस्तर ओलंपिक की शुरूआत नारायणपुर के अबूझमाड़ के नक्सल प्रभावित ग्राम कच्चा पाल से की गई. बस्तर ओलंपिक 2025 के उद्घाटन के मौके पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर पहुंचे. विजय शर्मा ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो खेल के इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में भाग लें.

बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला: बस्तर ओलंपिक की शुरूआत महिलाओं के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता हुई. खेलों के इस महाकुंभ का आगाज करने के लिए खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा मोटरसाइकिल पर सवार होकर घोर नक्सल प्रभावित गांव कच्चा पाल पहुंचे. बस्तर ओलंपिक 2025 के उद्घाटन के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर ओलंपिक के टी शर्ट का अनावरण भी किया.

HOME MINISTER VIJAY SHARMA
बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

अबूझमाड़ में चल रहे विकास कार्यों का लिया जायजा: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अबूझमाड़ (नारायणपुर) के कच्चापाल के ग्रामीणों से मिलकर चल रहे विकास कार्यो के साथ प्रधानमंत्री आवास का किया निरीक्षण किया. इस मौके पर विजय शर्मा ने अफसरों को जरुरी दिशा निर्देश भी दिए.

HOME MINISTER VIJAY SHARMA
बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

स्थानीय व्यंजनों का लिया जायका: अबूझमाड़ के कच्चापाल पहुंचे विजय शर्मा ने महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे होटलों में जाकर स्थानीय व्यंजनों का जायका भी लिया. डिप्टी सीएम ने स्थानीय महिलाओं के हाथों ने बनें व्यंजनों को खाया और उनकी तारीफ भी की. डिप्टी सीएम ने कहा कि शासन की ओर से इलाके के विकास किया जा रहा है. आप सभी की सहभागिता से हम जल्द बस्तर को विकसित कर दम लेंगे.

HOME MINISTER VIJAY SHARMA
बस्तर ओलंपिक 2025 (ETV Bharat)

दीदी बहुत बढ़िया स्वाद है इसका ऐसा स्वाद हमने पहली बार चखा है. बहुत बढ़िया बनाया है आपने: विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

''नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर हो रहा काम'': विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर काम किया जा रहा है. जल्द ही हम अपना तय लक्ष्य हासिल कर लेंगे. विजय शर्मा ने कहा कि जो लोग पहले यहां आने से डरते थे अब वो बैखोफ होकर यहां आ रहा है. बस्तर की सुंदरता का दीदार कर रहे हैं. विजय शर्मा ने कहा कि यहां पर बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जा रहा है. बस्तर का ये खेल आयोजन बदलते बस्तर की नई कहानी बयां कर रहा है.

2024 बस्तर ओलंपिक के समापन में शामिल हुए थे अमित शाह: बस्तर ओलंपिक 2024 के समापन कार्यक्रम में शिकरत करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे थे. अमित शाह ने कहा था कि अगली बार जब मैं बस्तर ओलंपिक में शामिल होने के लिए आउंगा तबतक नक्सलवाद खत्म हो चुका होगा. केंद्र और राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय की है.

भिलाई में स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिस्मफरोशी का भंडाफोड़

मां अंगार मोती मंदिर में आस्था का संगम, संतान सुख के लिए महिलाओं का दंडवत प्रणाम, लेटी हुई महिलाओं के ऊपर से गुजरे बैगा

बीजापुर में नक्सलियों ने किया डबल मर्डर, घर में घुसकर ग्रामीणों की हत्या

TAGGED:

BASTAR OLYMPIC
NARAYANPUR
KACHHAPAL GRAM
HOME MINISTER VIJAY SHARMA
BASTAR OLYMPIC 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.