पुनर्वासित नक्सली बोले- संगठन में फिटनेस के लिए खेलते थे खेल, अब वही प्रैक्टिस बस्तर ओलंपिक में आ रही काम

761 पुनर्वासित नक्सली खेल में शामिल: लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय रहकर कई घटनाओं को अंजाम देने वाले नक्सली अब बस्तर ओलंपिक में अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों से पहुंचे पुनर्वासित नक्सलियों की संख्या 761 है. इनमें कई महिलाएं भी हैं.

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन दिनों बस्तर ओलंपिक की धूम मची हुई है. हजारों की संख्या में बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन अलग-अलग खेल के मैदान में कर रहे हैं. इनमें पुनर्वास कर चुके नक्सली भी हैं जो पहले कभी मुठभेड़ या जवानों पर हमला करने की प्रैक्टिस करते थे. अब खेल में दम दिखा रहे हैं.

नक्सल संगठन की प्रैक्टिस भी आ रही काम: ये नक्सली जब अपने संगठन में थे तब भी ऐसे खेल खेलते थे साथ ही कुछ ऐसी एक्टिविटी कर खुद को फिट रखते थे. फर्क ये था कि पहले इन खेलों और फिटनेस से जवानों पर हमला करने जैसी नकारात्मक गतिविधि करते थे. वही प्रैक्टिस आज उन्हें सकारात्मक रूप में काम आ रही है और वे ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं.

गांव में और जंगल में रहकर हम शिकार करने के लिए तीर धनुष भी चलाया करते थे. यही अब बस्तर ओलंपिक में भी चलाएंगे. इस खेल को बस्तर ओलंपिक में तीरंदाजी कहा जाता है- पुनर्ववासित नक्सली मुन्ना मंडावी

कैसे नक्सल संगठन में शामिल हुए: मुन्ना ने बताया कि नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में वो आश्रम में रहकर पढ़ाई करता था. इसी दौरान नक्सल संगठन के लोग चेतना नाट्य मंडली के जरिए गांव-गांव में गीत गाकर और नाटक कर अपने संगठन के विषय में बताया करते थे. इसी से प्रभावित होकर वो नक्सल संगठन में बाल संगम के पद पर चला गया.

फिटनेस के लिए संगठन में भी खेलते थे: मुन्ना ने आगे कहा कि नक्सली संगठन में पार्टी सदस्य के रूप में रहकर उसने काम किया. इसके साथ ही उसके पास सिंगल शॉट राइफल भी हुआ करता था. अब पुनर्वास करने के बाद वह वॉलीबॉल, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसे खेल बस्तर ओलंपिक में खेल रहे हैं. इससे पहले अपने फिटनेस के लिए नक्सल संगठन में इसी प्रकार के खेल खेला करते थे.

मैं 2018 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ. पार्टी सदस्य के रूप में काम किया और हथियार भी रखा लेकिन अक्टूबर के महीने में पुनर्वास कर लिया. इससे पहले नक्सल संगठन ने मिलिट्री के अनुसार दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, वॉलीबॉल जैसे खेल खेला करते थे. अब उसी खेल को ओलंपिक में खेलेंगे- पुनर्ववासित नक्सली श्याम कश्यप

नालों को पार करना लंबी कूद जैसा: पुनर्ववासित नक्सली सुबरु पोड़ियाम बताते हैं कि, मैं 2009 में नक्सल संगठन जॉइन किया और साल 2025 के अक्टूबर महीने में पुनर्वास किया. संगठन में DCVM के पद पर पदस्थ था. एसएलआर रायफल रखा करता था. नक्सल संगठन में रहने के दौरान फ़ोर्स पर अटैक करने के लिए मिलिट्री ग्राउंड चलाया जाता था. जिसमें दौड़ाते थे. नालों को पार करते थे. ऊंची कूद भी शामिल था. कभी कभी कबड्डी और खोखो भी खेला करते थे.