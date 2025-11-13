ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन, खेल के मैदान से बच्चे दे रहे शांति का संदेश

नारायणपुर: नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाने वाला नारायणपुर अब खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाएगा. नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. पहली बार अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है. खेल के मैदान से स्कूली बच्चे और ग्रामीण दोनों शांति का संदेश माओवादियों को दे रहे हैं.

बस्तर ओलंपिक का आयोजन: जिला मुख्यालय स्थित क्रीड़ा परिसर और हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में ओरछा, कोहकामेटा और नारायणपुर ब्लॉक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. पहली बार अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी इस तरह के आयोजन से पूरा इलाका उत्साह और जोश से सराबोर हो उठा.

शांति का संदेश (ETV Bharat)

खेल के मैदान से शांति का संदेश: बस्तर के इस नक्सल प्रभावित इलाके में सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण युवाओं ने जोश और हौसले से मैदान में दमखम दिखाया. ब्लॉक स्तर के विजेता टीमों ने गुरुवार को नारायणपुर जिला मुख्याल पहुंचकर जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक में भागीदारी कर अपने हुनर का लोहा भी मनवाया. अबूझमाड़ के खिलाड़ियों ने कबड्डी और खो-खो जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताओं में पथरीली जमीन पर नंगे पांव खेलते हुए जिस हौसले का परिचय दिया उसे देख जिला प्रशासन के अधिकारी भी दंग रह गए. अधिकारियों ने माना कि हुनर और खेल की भावना किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती.