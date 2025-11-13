अबूझमाड़ में बस्तर ओलंपिक का आयोजन, खेल के मैदान से बच्चे दे रहे शांति का संदेश
नक्सल प्रभावित ओरछा, कोहकामेटा और नारायणपुर ब्लॉक के बच्चे खेल के मैदान में जौहर दिखा रहे हैं.
Published : November 13, 2025 at 7:38 PM IST
नारायणपुर: नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाने वाला नारायणपुर अब खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाएगा. नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर में बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है. पहली बार अबूझमाड़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है. खेल के मैदान से स्कूली बच्चे और ग्रामीण दोनों शांति का संदेश माओवादियों को दे रहे हैं.
बस्तर ओलंपिक का आयोजन: जिला मुख्यालय स्थित क्रीड़ा परिसर और हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में ओरछा, कोहकामेटा और नारायणपुर ब्लॉक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. पहली बार अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी इस तरह के आयोजन से पूरा इलाका उत्साह और जोश से सराबोर हो उठा.
खेल के मैदान से शांति का संदेश: बस्तर के इस नक्सल प्रभावित इलाके में सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद ग्रामीण युवाओं ने जोश और हौसले से मैदान में दमखम दिखाया. ब्लॉक स्तर के विजेता टीमों ने गुरुवार को नारायणपुर जिला मुख्याल पहुंचकर जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक में भागीदारी कर अपने हुनर का लोहा भी मनवाया. अबूझमाड़ के खिलाड़ियों ने कबड्डी और खो-खो जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताओं में पथरीली जमीन पर नंगे पांव खेलते हुए जिस हौसले का परिचय दिया उसे देख जिला प्रशासन के अधिकारी भी दंग रह गए. अधिकारियों ने माना कि हुनर और खेल की भावना किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती.
अबूझमाड़ में पहली बार ऐसा आयोजन देखकर हमें गर्व महसूस हो रहा है. इससे हमें अपने हुनर को दिखाने और आगे बढ़ने का मौका मिला: खिलाड़ी
इस तरह का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए. हम खेलने के लिए यहां आए हैं. हमें इस तरह के आयोजन में शामिल होना अच्छा लगता है. हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलता है: खिलाड़ी
नारायणपुर जिले के खिलाड़ियों में अद्भुत प्रतिभा है. यदि इन्हें उचित सुविधा और प्रशिक्षण दिया जाए, तो अबूझमाड़ के बच्चे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक सकते हैं: सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर
कच्चापाल से विजय शर्मा ने किया था शुभारंभ: जिला स्तरीय बस्तर ओलंपिक का औपचारिक शुभारंभ गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा अबूझमाड़ के कच्चापाल से किया गया था. खिलाड़ियों को अभी भी सीमित संसाधनों में अपनी प्रतिभा को निखारना पड़ रहा है. जिले में कोई बड़ी खेल अकादमी या प्रशिक्षण केंद्र नहीं है. प्रशिक्षकों की कमी है, सुविधायुक्त मैदानों का अभाव और दूरस्थ भौगोलिक स्थिति जैसी बाधाएं आज भी मौजूद हैं. बावजूद इसके, नारायणपुर के खिलाड़ी लगातार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं.
नक्सलगढ़ की बदल रही पहचान: अबूझमाड़ जैसे पिछड़े और नक्सल प्रभावित इलाके में बस्तर ओलंपिक का सफल आयोजन यह साबित करता है कि बदलाव की बयार अब यहां भी चल पड़ी है. यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अबूझमाड़ में शांति, एकता और विकास की नई दिशा का प्रतीक बन गया है. यदि शासन-प्रशासन अबूझमाड़ के युवाओं के लिए स्थायी खेल अकादमी, विशेष प्रशिक्षण कैंप और सर्वसुविधायुक्त मैदान विकसित करे तो वह दिन दूर नहीं जब नारायणपुर जिला खेलों का गढ़ कहलाएगा.
