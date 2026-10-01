बस्तर ओलंपिक 2026 के लिए पंजीयन शुरू, नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहला आयोजन, जानिए तारीखें
बस्तर ओलंपिक का यह तीसरा संस्करण है लेकिन नक्सलवाद समाप्ति के बाद यह पहला आयोजन होगा, पिछले साल 3 लाख 91 हजार पंजीयन हुए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 7:01 PM IST
जगदलपुर: बस्तर ओलंपिक ने पहले ही देश में अपनी पहचान बना ली है. अब नक्सलवाद समाप्ति के बाद पहली बार होने जा रहे इस आयोजन की तैयारी तेज कर दी गई है. बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन की प्रकिया 1 अक्टूबर से शुरु हो गई है. वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस बार भी रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी टूटेगा.
दूसरे साल 3 लाख 91 हजार पंजीयन हुए थे
वन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद बस्तर से समाप्त हो गया है. यूं तो बस्तर ओलंपिक का यह तीसरा संस्करण है. लेकिन नक्सल समाप्ति के बाद पहली बार बस्तर ओलंपिक होने जा रहा है. इसके लिए पंजीयन कि प्रकिया शुरु हो गई है. प्रथम वर्ष 1 लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था. दूसरे वर्ष 3 लाख 91 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था.
इस साल खिलाड़ियों के उत्साह देख कर विश्वास है कि पिछले साल का आंकड़ा भी पार हो जाएगा- केदार कश्यप, वन मंत्री
बस्तर ओलंपिक 2026 की तारीख
- विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताएं 1 नवम्बर से 13 नवम्बर
- जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 16 नवम्बर से 25 नवम्बर
- संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 7 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित
इन खेलों में दिखेगी प्रतिभा
बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और 4×100 मीटर रिले रेस शामिल हैं. तीरंदाजी (30 मीटर व 50 मीटर), बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल की भी स्पर्धाएं होंगी. हॉकी और वेटलिफ्टिंग का आयोजन सीधे जिला स्तर पर किया जाएगा. वहीं सीनियर महिला वर्ग के लिए रस्साकसी को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया है.
कैसे करें आवेदन
ऑनलाइन माध्यम: खिलाड़ी छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल sportsyw.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
ऑफलाइन माध्यम: खिलाड़ी अपने नजदीकी ग्राम पंचायत, विकासखंड (ब्लॉक) कार्यालय या खेल परिसर में जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.