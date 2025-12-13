बस्तर ओलंपिक: जांबाज DRG जवान की कहानी, IED ब्लास्ट में एक पैर गंवाया, अब तीरंदाज बनकर 'गोल्ड' पर निशाना लगाया
एक पैर से गोल्ड तक का सफर, किशन कुमार हप्का की हौसले की कहानी आपको भी देगी प्रेरणा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 9:03 PM IST
बीजापुर: बस्तर ओलंपिक ना सिर्फ खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को मंच दे रहा है बल्कि संघर्ष और हौसले से जुड़ी सच्ची कहानियां भी सामने ला रहा है. ऐसी ही एक प्रेरणा देने वाली कहानी है बीजापुर जिले के किशान कुमार हप्का की. 27 साल के किशन भैरमगढ़ ब्लॉक के छोटे से गांव छोटे तुमनार के रहने वाले हैं. उन्होंने एक पैर ब्लास्ट में गंवा दिया लेकिन हार नहीं मानी. अब उन्होंने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है. उनसे ही जानिए उनकी सफलता की कहानी-
जब एक हादसे ने जिंदगी बदल दी: किशन कभी डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के जांबाज़ जवान थे. 16 जुलाई 2024 को डोडी तुमनार ऑपरेशन से लौटते वक्त नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर IED ब्लास्ट की चपेट में आ गए. इस हादसे में उनका बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों को पैर काटना पड़ा. यह ऐसा पल था, जहां कोई भी इंसान टूट सकता था.
पैरा गेम्स की मिली जानकारी: हादसे के बाद किशन कई दिनों तक बिस्तर पर रहे. जो इंसान रोज सुबह 4 बजे उठकर वर्कऑउट करता था, वह अचानक खुद को बेबस महसूस करने लगा. उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं, लेकिन अंदर छिपा खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था. उन्हें खेल की याद सताने लगी. किशन ने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन सा खेल है, जिसे दिव्यांग खिलाड़ी भी खेल सकते हैं? इसी तलाश के दौरान उन्हें पैरा गेम्स के बारे में जानकारी मिली.
कोच ने किया कमाल: इसी दौरान बीजापुर जिले के कोच दुर्गेश प्रताप सिंह से किशन का संपर्क हुआ. कोच दुर्गेश ने किशन को तीरंदाजी (आर्चरी) की ओर आगे बढ़ाया. किशन कहते हैं कि कोच दुर्गेश ने मुझे सिर्फ खेल नहीं सिखाया, बल्कि यह भरोसा भी दिया कि अपंगता शरीर की होती है, मन की नहीं. महज़ एक महीने की कड़ी ट्रेनिंग में किशन ने वह कर दिखाया, जो कई सालों में भी आसान नहीं होता.
बस्तर ओलंपिक में सुनहरा प्रदर्शन: पिछले 2 वर्षों से बस्तर में लगातार आयोजित हो रहे बस्तर ओलंपिक में किशन ने पैरा आर्चरी में हिस्सा लिया. जिला स्तर से होते हुए वे संभाग स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचे और वहां पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
आज भी किशन की दिनचर्या अनुशासन से भरी है: सुबह 4 बजे वर्कआउट, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सुबह 10 बजे से ड्यूटी. वे कहते हैं कि तीरंदाजी उनके लिए नए जीवन की शुरुआत है.
बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे इलाकों में हालात कठिन जरूर हैं, लेकिन अब सुविधाएं भी बढ़ी हैं. बस्तर नक्सल मुक्त हो रहा है. सभी युवा मेहनत करें, भर्ती में शामिल हों और आगे बढ़ें.- किशन कुमार हप्का, तीरंदाज और जवान
आगे का सपना: किशन का सपना अब और बड़ा है, वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं. उनकी कहानी यह सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हौसला उनसे हमेशा बड़ा होना चाहिए.