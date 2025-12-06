ETV Bharat / state

बस्तर ओलंपिक 2025: 3 साल की बच्ची की मां का रस्साकस्सी में दम, अबूझमाड़ की बेटियां खो-खो में अव्वल, उभरती प्रतिभाओं की कहानी

बस्तर ओलंपिक ने सुदूर क्षेत्रों की प्रतिभाओं को दिया बड़ा अवसर, खिलाड़ियों ने शासन-प्रशासन का जताया आभार

Bastar Olympic 2025 Talent
बस्तर ओलंपिक 2025: उभरती प्रतिभाओं की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 6, 2025 at 2:15 PM IST

4 Min Read
बस्तर: सुदूर जंगलों और नक्सल प्रभावित इलाकों में दबी प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुए बस्तर ओलंपिक फिर इतिहास रच रहा है. 2024 की सफलता के बाद 2025 में भी यह आयोजन हजारों युवाओं, महिलाओं और मुख्यधारा में लौटे हुए पूर्व नक्सलियों के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा मंच बन गया है.

जिला स्तर के बाद अब 11 से 13 दिसंबर को जगदलपुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी. इसमें अबूझमाड़–ओरछा, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर की प्रतिभाएं अपना दम दिखाएंगी. पढ़िए ऐसी ही कुछ प्रतिभाओं की कहानी-

बस्तर ओलंपिक 2025: नक्सल प्रभावित इलाकों में दबी प्रतिभाओं को पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • अबूझमाड़ की बेटी रबिना पोटाई का शानदार प्रदर्शन: नारायणपुर जिले की रबिना पोटाई के नेतृत्व में जूनियर खो-खो टीम ने जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है. संसाधनों की भारी कमी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने बेहतरीन अनुशासन और मेहनत से यह मुकाम हासिल किया.

बस्तर ओलंपिक ने हमें वह मंच दिया जिसकी वर्षों से जरूरत थी. अब हमारा लक्ष्य संभाग स्तर पर पहला स्थान पाना है.- रबिना

Bastar Olympic 2025 Talent
अबूझमाड़ की बेटियां खो-खो में अव्वल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रबिना की कहानी: अबूझमाड़ ओरछा की रबिना पोटाई ने बताया कि बचपन से ही मेरा मन खेल में लगता था, मेरे माता-पिता नहीं हैं, हम लोग 4 भाई-बहन हैं वे हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं. मैंने पिछले साल भी इसमें भाग लिया था और संभाग स्तर तक पहुंचकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था. मैं चाहती हूं कि मेरा गांव, मेरा स्कूल और मेरा जिला मुझ पर और मेरी पूरी टीम पर गर्व करे.

टीम में शामिल खिलाड़ी: सलोनी कोवाची, सुंदरी पोटाई, रोशनी कुमेटी, सनिता, सरीता मंडावी, शिवानी कचलाम, अंजु रावल, कविता पद्दा, ममता वड्डे, मनिषा पोटाई और सुनिता उसेंडी

  • 3 साल के बच्चे की मां सरोज पोडियाम की कहानी

माओवाद की पीड़ा से मैदान की जीत तक: सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के मुरलीगुड़ा गांव की सरोज पोडियाम इस बार बस्तर ओलंपिक में महिलाओं की सबसे बड़ी प्रेरणादायक कहानी बनकर उभरी हैं. तीन साल की बच्ची की मां, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ और 2009 में माओवादी हिंसा में ससुर की हत्या देख चुकी हैं.

Bastar Olympic 2025 Talent
3 साल की बच्ची की मां का रस्साकस्सी में दम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रस्साकस्सी में दिखाया दम: बस्तर ओलंपिक 2025 ने उनके भीतर की खिलाड़ी को फिर से जगा दिया. सरोज और उनकी टीम ने रस्साकसी में जीत दर्ज करते हुए संभाग स्तरीय टिकट हासिल किया.

हम महिलाओं का अधिकतर समय घर-बच्चों में बीत जाता है, लेकिन बस्तर ओलंपिक ने दिखाया कि हम मैदान में भी उतनी ही मजबूत और सक्षम हैं, अब संभाग में जीत ही हमारा लक्ष्य है.- सरोज पोडियाम

टीम में शामिल महिलाएं: नंदिता सोढ़ी, सरिता पोडियामी, लिपिका डे, मुन्नी नाग, ललिता यादव, पुनम भेखर, जसवंती वेट्टी और बण्डी बारसे.

Bastar Olympic 2025 Talent
बस्तर ओलंपिक ने सुदूर क्षेत्रों की प्रतिभाओं को दिया बड़ा अवसर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा की बेटी का दम: कुछ ऐसी ही कहानी दंतेवाड़ा की कोसी की है. कोसी ने बस्तर ओलंपिक में वॉलीबॉल टीम के साथ प्रथम स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया है. कठिन इलाकों और नक्सल तनाव के बावजूद कोसी और उसकी टीम ने खेल को अपना सहारा बनाते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की. अब कोसी संभाग स्तरीय मुकाबलों की तैयारी में जुट गई है.
  • दुर्गूकोंदल के राकेश की मेहनत: कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल से आए राकेश चुरेंद्र ने वेटलिफ्टिंग में 65 किलो भार उठाकर पहला स्थान हासिल किया. गांव में साधनों की कमी के कारण उन्होंने सीमेंट के गुटकों और लकड़ी की सहायता से खुद के लिए वेट तैयार कर अभ्यास किया. उनकी यह उपलब्धि बस्तर के युवाओं में नया उत्साह भर रही है.

बस्तर ओलंपिक- सिर्फ खेल नहीं, उम्मीदों का पुनर्जन्म: बस्तर ओलंपिक 2025 ने यह साबित कर दिया है कि अवसर मिले तो दूर-दराज के गांवों में छिपी प्रतिभाएं भी प्रदेश और देश के मंच तक पहुंच सकती हैं. महिलाएं, युवा, आदिवासी इलाके के बच्चे और मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सली सभी के लिए यह आयोजन नई ऊर्जा और नए विश्वास का प्रतीक बन गया है.

