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बस्तर के नए आईजी बद्रीनारायण मीणा ने संभाला पदभार, सुंदरराज पी ने दी शुभकामनाएं

बस्तर आईजी के तौर पर आईपीएस बद्रीनारायण मीणा ने चार्ज ले लिया है. इस अवसर पर पूर्व बस्तर आईजी सुंदरराज पी भी मौजूद रहे.

BN MEENA BASTAR IG
बद्रीनारायण मीणा ने बस्तर रेंज के आईजी का पदभार संभाला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 1, 2026 at 8:50 PM IST

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जगदलपुर: बस्तर रेंज को आज नया पुलिस महानिरीक्षक मिल गया है. बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बद्रीनारायण मीणा ने बस्तर रेंज के आईजी का पदभार ग्रहण किया. उन्होंने सुंदरराज पट्टलिंगम का स्थान लिया है. जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है.

बस्तर आईजी ऑफिस में लिया चार्ज

जगदलपुर स्थित पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सुंदरराज पट्टलिंगम ने बद्रीनारायण मीणा का स्वागत करते हुए उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी. सुंदरराज पी ने विश्वास जताया कि बस्तर पुलिस उन्हें भी उसी समर्पण और टीम भावना के साथ सहयोग करेगी. जैसा उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान मिला.

बस्तर के पूर्व आईजी सुंदरराज पी (ETV BHARAT)

शासन, पुलिस मुख्यालय, बस्तर पुलिस, सभी सुरक्षाबलों, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, मीडिया और बस्तर की जनता का आभार जताता हूं. मेरे कार्यकाल की सभी उपलब्धियां सामूहिक प्रयास, समन्वय और विश्वास का परिणाम हैं. वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं- सुंदरराज पी, पूर्व बस्तर आईजी

Badrinarayan Meena taking charge as Bastar IG
बस्तर आईजी का चार्ज लेते बद्रीनारायण मीणा (ETV BHARAT)

सुंदराज पी ने बीएन मीणा को दी शुभकामनाएं

सुंदरराज पी ने मिशन-2026 के सफल क्रियान्वयन में सभी हितधारकों के सहयोग की सराहना की. सुंदरराज पी ने विश्वास व्यक्त किया की नए आईजी बद्रीनारायण मीणा के नेतृत्व में यह अभियान और अधिक गति पकड़ेगा. बस्तर स्थायी शांति, सुरक्षा और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा.

Sundarraj P welcomed BN Meena.
सुंदरराज पी ने किया बीएन मीणा का स्वागत (ETV BHARAT)
Bastar IG Office
बस्तर आईजी ऑफिस (ETV BHARAT)

जानिए कौन हैं बद्रीनारायण मीणा ?

बद्रीनारायण मीणा छत्तीसगढ़ कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. बद्रीनारायण मीणा छत्तीसगढ़ के कई जिलों के एसपी रहे हैं. उन्होंने करियर की शुरुआत बिलासपुर के एएसपी के रूप में की थी. उसके बाद वो दुर्ग रेंज के आईजी भी रहे हैं. वह दुर्ग रेंज के एसएसपी भी रह चुके हैं. बस्तर आईजी की नियुक्ति से पहले बद्रीनारायण मीणा पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे.

team of police officers from Bastar
बस्तर के पुलिस अधिकारियों की टीम (ETV BHARAT)

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