नक्सली हिड़मा पर बजा गाना, बस्तर में सियासी पारा हुआ हाई, सांसद ने दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ के बस्तर में भूमकाल दिवस के दौरान नक्सली हिड़मा पर गाना बजाया गया. अब इस मुद्दे पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है.

Published : February 20, 2026 at 5:43 PM IST

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले 4 दशक से काबिज माओवादियों की समाप्ति के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की गई है.बीते साल 2025 में माओवादियों के खूंखार लीडर कहे जाने वाले माड़वी हिड़मा को आंध्रप्रदेश के जंगलों में मार गिराया गया. हिड़मा के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया में हिड़मा के पक्ष में प्रचार की बातें सामने आई.

हिड़मा पर बने गाने को लेकर सियासत तेज

इस बीच 10 फरवरी को बस्तर में भूमकाल दिवस में हिड़मा के ऊपर गाने को स्पीकर पर बजाया गया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया गया.जिस पर पुलिस से सभी को नोटिस देकर आवश्यक कार्यवाही भी की. इस मामले को लेकर बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के नजदीक आयोजित चित्रकोट महोत्सव में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मंच से तीखा बयान दिया है. और युवाओं को खेल से आने बढ़ने की अपील की है.

बस्तर सांसद महेश कश्यप का तीखा बयान

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इस मुद्दे पर तीखा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद समाप्ति की ओर अग्रसर है. लेकिन कुछ नेता ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन एयरस्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक होने पर सबूत मांगते हैं. हिड़मा जैसे व्यक्ति को हीरो बनाने का काम करते हैं.

नक्सली माड़वी हिड़मा 2000 से अधिक निर्दोष लोगों का हत्यारा है. 1300 सुरक्षाकर्मी हिड़मा की वजह से मारे गए हैं. झीरम कांड और ताड़मेटला कांड का मास्टर माइंड हिड़मा को बताया गया है. ऐसे व्यक्ति का गाना बजाकर बस्तर में नचाया जा रहा है. बस्तर में कौन सी विचारधारा काम कर रही है. युवाओं को गलत विचारधारा पर ले जाने का काम हो रहा है- महेश कश्यप, सांसद, बस्तर

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने आगे कहा कि जीरो से लेकर 25 वर्ष तक के युवा गीली मिट्टी की तरह होते हैं. उन्हें कोई भी आकार दिया जा सकता है. यदि युवावस्था में कोई युवा सही रास्ता लेता है तो वह भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव और भगवान बिरसा मुंडा की तरह बन सकता है. यदि युवा गलत रास्ता लेता है तो वह आतंकवाद, नक्सलवादी और देशद्रोही बन जाता है. इसे रोकने के लिए बस्तर के चित्रकोट महोत्सव में खेल चलाया जा रहा है.

