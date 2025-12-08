संसद में महेश कश्यप ने उठाया बस्तर का मुद्दा, कश्यप ने NSS और NYP योजना से जुड़ी जानकारी मांगी
राष्ट्र के लोकतंत्र के मंदिर में बस्तर के विकास पर हुई चर्चा- सांसद कश्यप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 8, 2025 at 7:33 PM IST
रायपुर. लोकसभा में चर्चा के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप ने बस्तर क्षेत्र के युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाया. उन्होंने युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे से प्रश्न करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) जैसी राष्ट्र निर्माण से जुड़ी योजनाओं को बस्तर के दूरस्थ, वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, ताकि वहां के युवा भटकाव से बचकर मुख्यधारा में लौट सकें. देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकें.
राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रभाव कम दिखता है- महेश कश्यप, सांसद बस्तर
सरकार से अपील: सांसद कश्यप ने सरकार से आग्रह किया कि इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए. NSS के माध्यम से स्थानीय युवाओं को शिक्षा, कौशल और स्वयंसेवा से जोड़ा जा सके. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय युवा कोर (NYC) योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी केंद्र सरकार से जानकारी मांगी.
क्या-क्या जानकारी मांगी
- अलग-अलग राज्यों में वर्तमान में कार्यरत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों की संख्या
- उनके प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और निगरानी व्यवस्था
- योजना को प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी
- विशेष रूप से ओडिशा के भद्रक और बालासोर जिलों में राष्ट्रीय युवा कोर के स्वयंसेवकों की तैनाती
- प्रशिक्षण, सहायता और कार्यक्रम गतिविधियों की जानकारी
इसके साथ ही बस्तर सांसद ने ओडिशा के बालासोर लोकसभा क्षेत्र में साल 2020 से अब तक अलग-अलग विभागों के कौशल विकास के लिए मंजूर राशि का विवरण मांगा. इससे योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और उनके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन हो सके.