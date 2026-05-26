ETV Bharat / state

बस्तर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत और चूना पत्थर परिवहन में 36 वाहन जब्त

बस्तर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

BASTAR ILLEGAL MINING
बस्तर अवैध माइनिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से गौण खनिज परिवहन पर खनिज विभाग में बड़ी कार्रवाई की है. रेत का अवैध खनन और परिवहन करने वाली 36 गाड़ियां खनिज विभाग ने पकड़ा है. भारी मात्रा में रेत भी जब्त की गई है.

बस्तर में खनिज विभाग की कार्रवाई

खनिज जांच दल ने उपनपाल, देवड़ा, कोडेनार, बड़ेआमाबाल, कोरपाल, बस्तर, खोरखोसा, बेलगांव, धरमपुरा, जगदलपुर, कुम्हरावंड, पिपलावंड, बजावंड, बडांजी, छापरमानपुरी, तारापुर और बनियागांव क्षेत्रों में निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध रूप से गौण खनिज चूना पत्थर एवं रेत का उत्खनन, परिवहन और भंडारण करते हुए मिला.

BASTAR ILLEGAL MINING
खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन मामले में 36 गाड़ियां जब्त की (ETV Bharat Chhattisgarh)

36 गाड़ियां जब्त

खनिज विभाग ने संबंधित परिवहनकर्ताओं, उत्खननकर्ताओं एवं भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए. कार्रवाई के दौरान कुल 36 वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है. इसके अलावा चार भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

BASTAR ILLEGAL MINING
बस्तर में रेत का अवैध उत्खनन (ETV Bharat Chhattisgarh)

भी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1967 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है-शिखर चेरपा, जिला खनिज अधिकारी

अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन पर कार्रवाई

खनिज विभाग के संचालक और बस्तर कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल विभिन्न क्षेत्रों में लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है, मौके पर ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है.

बालोद में बुलडोजर कार्रवाई, जनमानस की मांग पर सदर बाजार का टूट रहा अतिक्रमण
चुनाव जैसे ही खत्म हुए पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़े, हर दिन थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाया जा रहा, यह एक छलावा : बाबा
वायरल मारपीट मामले में एमसीबी पुलिस की त्वरित कार्रवाई, दोनों पक्षों पर FIR दर्ज

TAGGED:

BASTAR MINERAL DEPARTMENT
ACTION OF MINERAL DEPARTMENT
बस्तर अवैध उत्खनन
ILLEGAL SAND AND LIMESTONE
BASTAR ILLEGAL MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.