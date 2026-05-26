ETV Bharat / state

बस्तर में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रेत और चूना पत्थर परिवहन में 36 वाहन जब्त

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर से गौण खनिज परिवहन पर खनिज विभाग में बड़ी कार्रवाई की है. रेत का अवैध खनन और परिवहन करने वाली 36 गाड़ियां खनिज विभाग ने पकड़ा है. भारी मात्रा में रेत भी जब्त की गई है.

खनिज जांच दल ने उपनपाल, देवड़ा, कोडेनार, बड़ेआमाबाल, कोरपाल, बस्तर, खोरखोसा, बेलगांव, धरमपुरा, जगदलपुर, कुम्हरावंड, पिपलावंड, बजावंड, बडांजी, छापरमानपुरी, तारापुर और बनियागांव क्षेत्रों में निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध रूप से गौण खनिज चूना पत्थर एवं रेत का उत्खनन, परिवहन और भंडारण करते हुए मिला.

खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन मामले में 36 गाड़ियां जब्त की (ETV Bharat Chhattisgarh)

36 गाड़ियां जब्त

खनिज विभाग ने संबंधित परिवहनकर्ताओं, उत्खननकर्ताओं एवं भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए. कार्रवाई के दौरान कुल 36 वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है. इसके अलावा चार भंडारणकर्ताओं के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

बस्तर में रेत का अवैध उत्खनन (ETV Bharat Chhattisgarh)

भी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1967 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है-शिखर चेरपा, जिला खनिज अधिकारी

अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन पर कार्रवाई

खनिज विभाग के संचालक और बस्तर कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच उड़नदस्ता दल विभिन्न क्षेत्रों में लगातार औचक निरीक्षण कर रहा है, मौके पर ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है.