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बस्तर में मक्का खरीदी के नाम पर 34 किसानों से 24 लाख की ठगी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

किसानों से भारी मात्रा में मक्का खरीदा, पैसे देने के बजाय किसानों को थमाई कागजी रसीद फिर फोन उठाना बंद कर दिया

BASTAR MAIZE FARMERS FRAUD
किसानों के साथ धोखाधड़ी, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
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जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से किसानों के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहाँ मक्का खरीदी के नाम पर 34 भोले-भाले किसानों से करीब 24 लाख रुपये की ठगी की गई है. हालांकि, शिकायत मिलने के तुरंत बाद मुस्तैद हुई बस्तर पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

कैसे हुई 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी?

बस्तर के एडिशनल एसपी (ASP) सुखनंदन राठौर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि यह पूरा घटनाक्रम भानपुरी थाना क्षेत्र का है. इलाके के चेराकूर, कुंगारपाल और खड़गा गांव के किसानों ने अपनी सालभर की मेहनत से उगाई मक्के की फसल को बेचने के लिए एक स्थानीय खरीदार से सौदा किया था.

बस्तर में मक्का खरीदी के नाम पर 34 किसानों से 24 लाख की ठगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रसीद थमाई और खुद हो गया फरार

आरोपी ने किसानों से भारी मात्रा में मक्का खरीद लिया. पैसे तुरंत देने के बजाय उसने किसानों को एक कागजी रसीद थमा दी और वादा किया कि जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में या नगद पैसा पहुंचा देगा. लेकिन जब भुगतान का समय आया, तो आरोपी ने चालाकी दिखाई. उसने पहले तो किसानों के फोन उठाना बंद कर दिया और फिर अचानक अपने घर से फरार हो गया.

किसानों की शिकायत पर पुलिस का कड़ा एक्शन

काफी दिनों तक पैसा नहीं मिलने और खरीदार का कोई अता-पता न होने पर परेशान किसानों ने भानपुरी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब गंभीरता से जांच शुरू की, तो 24 लाख रुपये की इस बड़ी ठगी का पर्दाफाश हुआ. पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाकर आरोपी को दबोच लिया.

अन्नदाताओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अगर आगे भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो आरोपियों के खिलाफ बस्तर पुलिस सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी.-सुखनंदन राठौर, एएसपी, बस्तर

आरोपी के खिलाफ नए कानून (BNS) के तहत केस दर्ज

पकड़े गए आरोपी की पहचान सहदेव मंडावी के रूप में हुई है, जो पड़ोसी जिले कोंडागांव का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

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