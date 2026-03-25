कोंडागांव के मर्दापाल में शराब दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं का प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
कोंडागांव के मर्दापाल में महिलाओं ने शराब दुकान खोलने का विरोध किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 7:26 PM IST
कोंडागांव: जिले के मर्दापाल में प्रस्तावित देसी एवं विदेशी मदिरा दुकान के खिलाफ स्थानीय महिलाओं ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है. जिला कांग्रेस कमेटी से जुड़ी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम अजय उरांव को ज्ञापन सौंपते हुए दुकान खोलने की प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की है. प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ एवं महिला कांग्रेस बस्तर की जिला उपाध्यक्ष श्याम कुमारी ध्रुव के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ है.
शराब दुकान से गांव में होगी परेशानी
कांग्रेस की महिला नेताओं के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि आबकारी विभाग द्वारा जारी निविदा सूचना के तहत मर्दापाल में शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही है. इस फैसले से गांव के लोग, विशेषकर महिलाएं, असहमत हैं और इसे गांव के सामाजिक ताने-बाने के लिए घातक बता रही हैं. महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से क्षेत्र में अपराध और असामाजिक गतिविधियों में इजाफा होगा. आए दिन झगड़े, गाली-गलौज, चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं बढ़ने की आशंका है. साथ ही मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ जाएगा. इससे ग्रामीणों की शांति और सुरक्षा प्रभावित होगी.
मांगें नहीं मानने पर होगा उग्र आंदोलन
ग्रामीणों ने यह भी चिंता जताई कि शराब की आसान उपलब्धता से युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आ सकता है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित होगा. छोटे बच्चों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा और गांव का वातावरण खराब हो सकता है. महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि मर्दापाल एवं आसपास के क्षेत्रों में शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव को तत्काल रद्द किया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे चक्का जाम और उग्र आंदोलन करने के लिए वे मजबूर हो जाएंगी.