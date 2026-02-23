ETV Bharat / state

बस्तर में वैकेंसी, नारायणपुर में साइको सोशल काउंसलर और पैरालीगल कार्मिक का पद, दंतेवाड़ा में केस वर्कर के लिए भर्ती

महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर में 2 पदों के लिए भर्ती निकली है जिसके लिए 11 मार्च को वॉक-इन-इंटरव्यू होगा.

बस्तर संभाग के नारायणपुर और दंतेवाड़ा में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकली है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 2:18 PM IST

नारायणपुर/दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग के नारायणपुर और दंतेवाड़ा में अलग-अलग पदों के लिए भर्ती निकली है. महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में भर्ती की जाएगी. इसके लिए पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. साक्षात्कार 11 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा. वहीं दंतेवाड़ा में मिशन वात्सल्य के तहत केस वर्कर के 1 पद पर भर्ती होगी.

नारायणपुर में कुल 2 पदों पर होगी भर्ती

नारायणपुर जिले में सखी वन स्टॉप सेंटर के तहत कुल 2 पदों पर भर्ती होगी. साइको सोशल काउंसलर का 1 पद है जो केवल महिला के लिए है. वहीं पैरालीगल कार्मिक/वकील का भी 1 पद है जिसपर भर्ती होनी है.

वॉक-इन-इंटरव्यू की तारीख और स्थान

  • दिनांक: 11 मार्च 2026
  • समय: प्रातः 09:00 बजे से 11:00 बजे तक
  • स्थान: कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला नारायणपुर

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थी निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकेंगे. आवेदनों की जांच के बाद पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा. चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा. नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे.

आयु सीमा व सेवा शर्तें

अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2026 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. शासन की छूट सहित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है. चयनित अभ्यर्थियों का 2 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा.

साइको-सोशल काउंसलर: योग्यता व मानदेय

मनोविज्ञान / मनोरोग / न्यूरोसाइंस में प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित शासकीय/अशासकीय स्वास्थ्य परियोजना में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव चाहिए. इस पद के लिए मानदेय 25 हजार 780 रुपए है.

साइको-सोशल काउंसलर का कार्य दायित्व

  • हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक परामर्श
  • आवश्यकता अनुसार रेफरल सेवाओं से जोड़ना
  • पीड़ित महिलाओं की केस हिस्ट्री तैयार करना

पैरालीगल कार्मिक / वकील की योग्यता व मानदेय

पैरालीगल कार्मिक पद के लिए कानून में डिग्री या विधिक प्रशिक्षण जरूरी है. महिला संबंधित शासकीय/अशासकीय परियोजना में 3 वर्ष का अनुभव या किसी भी न्यायालय में 2 वर्ष का वकालत अनुभव होना चाहिए. इसके लिए मानदेय 18 हजार 420 रुपए है.

पैरालीगल कार्मिक का कार्य दायित्व

  • महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना
  • कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कराने में सहायता
  • लोक अभियोजक, DLSA/SLSA से समन्वय
  • कोर्ट व पुलिस प्रक्रिया को सरल बनाना

अनुबंध व सेवा शर्तें इस तरह है

चयनित अभ्यर्थी का 02 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा. कार्य संतोषजनक रहने पर हर वर्ष अनुबंध बढ़ाया जा सकेगा. यह 24 घंटे की आपातकालीन सेवा है, सामान्य अवकाश की पात्रता नहीं होगी. सेंटर से 05 किमी की परिधि में निवास अनिवार्य है. पुलिस सत्यापन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं गोपनीयता शपथ पत्र आवश्यक है.

भर्ती से संबंधित विस्तृत विज्ञापन जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट www.narayanpur.gov.in पर उपलब्ध है.

दंतेवाड़ा में मिशन वात्सल्य के तहत केस वर्कर का 1 पद

वहीं दंतेवाड़ा जिले में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट एवं रेलवे स्टेशन चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क के संचालन हेतु केस वर्कर के 01 पद पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी. संबंधित विज्ञापन जिला वेबसाइट www.dantewada.nic.in पर अपलोड किया गया है.

कांकेर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया की सूची जारी

कांकेर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर (NMHP) के 01 रिक्त पद हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है. जारी सूची में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, बोनस अंक और कुल प्राप्तांक के आधार पर पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों का विवरण दर्शाया गया है.

NARAYANPUR SAKHI ONE STOP CENTRE
AKHI ONE STOP CENTRE RECRUITMENT
DANTEWADA CASE WORKER POST
बस्तर में वैकेंसी
BASTAR JOB NEWS

संपादक की पसंद

