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एनएमडीसी नगरनार पहुंचने से पहले गायब हुआ 31 टन लौह अयस्क

बस्तर में लौह अयस्क तस्करी के मामले में जगदलपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी फरार है.

BASTAR IRON ORE SMUGGLING
बस्तर लौह अयस्क तस्करी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 26, 2026 at 10:26 AM IST

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जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लौह अयस्क तस्करी का खेल थमने का नाम नहीं ले रही है. लगातार लौह अयस्क की चोरी बस्तर में की जा रही है. बस्तर पुलिस ने लौह अयस्क चोरी पर कार्रवाई की है. नगरनार एनएमडीसी प्लांट के लिए कुम्हार मारेंगा डंप यार्ड से निकला करीब 31.5 टन लौह रास्ते में गायब हो गया.

30 मीट्रिक टन आयरन ओर गायब

बस्तर ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि कुम्हारमारेंगा से नगरनार स्टील प्लांट के लिए करीब 30 मीट्रिक टन आयरन ओर से लदा ट्रक रवाना हुआ था. लेकिन प्लांट पहुंचने के बजाय रास्ते में ही माल अनलोड कर दिया गया. खाली ट्रक स्टील प्लांट भेजा गया. इस मामले की शिकायत के बाद परपा थाने में FIR दर्ज की गई. अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया.

बस्तर लौह अयस्क तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

दो आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार

बस्तर एएसपी ने आगे बताया कि मामले में तीन आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. जबकि एक आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है.

गौरतलब है कि बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में मौजूद बैलाडीला की पहाड़ियों से लौह अयस्क का उतखनन किया जाता है. मालगाड़ी के सहारे उसे विशाखापट्टनम और अन्य इलाक़ो में भेजा जाता है. कई बार मालगाड़ी से लौह अयस्क को बस्तर जिले में बने विभिन्न यार्डों में डंप किया जाता है. जहां से ट्रकों के माध्यम से रायपुर और NMDC स्टील प्लांट नगरनार भेजा जाता है. कई बार लौह अयस्क की चोरी का मामला सामने आता रहा है. तस्करों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण तस्करों के हौसले बस्तर में बुलंद है.

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