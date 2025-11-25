नक्सली माड़वी हिड़मा के समर्थकों को बस्तर आईजी की चेतावनी, नहीं माने तो होगी कार्रवाई

ETV Bharat / state

Bastar Police Action On Hidma Case
बस्तर पुलिस की हिड़मा प्रकरण पर नजर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
बस्तर: 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश की ग्रेहाउंड फोर्स ने अल्लुरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिड़मा को मार गिराया. खूंखार नक्सली माड़वी हिड़मा के खात्मे के बाद सोशल मीडिया पर उसके फेवर में कई लोग पोस्ट कर रहे हैं. इस पर छत्तीसगढ़ पुलिस की पैनी नजर है.

हिड़मा के समर्थन में पोस्ट पर बस्तर पुलिस सख्त

हिड़मा के मारे जाने के बाद लोगों में उसके प्रति सहानुभूति देखी जा रही है. बस्तर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हिड़मा को श्रद्धांजलि दी जा रही है. उसे जंगल का रखवाला बताया जा रहा है. इस पर बस्तर पुलिस की सख्त प्रतिक्रिया सामने आई है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के पोस्ट को बढ़ावा न दें. अगर ऐसा करने वाले नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नक्सली हिड़मा का समर्थन करने वालों को चेतावनी (ETV BHARAT)

लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर जाकर नक्सल विचारधारा का समर्थन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. चाहे कोई अर्बन नक्सली हो या सोशल मीडिया के जरिए नक्सल विचारधारा फैलाने वाला व्यक्ति हो सभी की हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

"नक्सल हिंसा का समर्थन स्वीकार नहीं"

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर जाकर कोई हिंसा को बढ़ावा देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस तरह के जो लोग गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल रहते हैं. चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे. तो निश्चित ही उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

नक्सली कर रहे सरेंडर

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब नक्सली खुद हिंसा का रास्ता त्यागकर सरेंडर कर रहे हैं. बीते दिनों अक्टूबर के महीने में 210 माओवादियों ने एक दिन के अंदर बस्तर में सरेंडर किया.

दिल्ली में भी हिड़मा के समर्थन में लगे थे नारे

बीते दिनों दिल्ली में भी नक्सली माड़वी हिड़मा के समर्थन में नारे लगे थे. दिल्ली के इंडिया गेट में इस नारों को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है. बस्तर में इस तरह के समर्थन को लेकर बस्तर पुलिस अलर्ट है. बस्तर पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही है. दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां उन लोगों की पहचान में जुटी हैं. जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान हिड़मा के पक्ष में नारे लगाए.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया बयान

इस तरह की नारेबाजी को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को बयान दिया. उन्होंने ऐसे युवा और बच्चों से अपील की है कि वो बस्तर आएं और देखें कि यहां नक्सल हिंसा से कितने लोग प्रभावित हुए हैं. दिल्ली में बैठकर किसी भी चीज को बिना समझे आंकलन करना गलत होगा.

