नक्सली हथियार छोड़ें नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार: बस्तर आईजी सुंदरराज पी

भारी संख्या में नक्सली कर रहे सरेंडर: नक्सल ऑपरेशन का असर ऐसा रहा कि अक्टूबर 2025 महीने में 277 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं. नक्सलियों को पहुंच रहे आघात से नक्सल संगठन में बौखलाहट है. सरेंडर कर चुके पोलित ब्यूरो सदस्य रहे वेणुगोपाल उर्फ सोनू और सतीश उर्फ रूपेश को नक्सल संगठन ने गद्दार बताया है. नक्सलियों ने लेटर जारी कर सोनू और रुपेश को गद्दार कहा है. इस लेटर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के पास अब सिर्फ सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.

बस्तर: नक्सल प्रभावित बस्तर में सुरक्षाबलों का माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज गति से चल रहा है. साल 2024 से लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी देखी जा रही है. इन दो सालों में हुए नक्सल एनकाउंटर में भारी संख्या में नक्सली मारे गए हैं.

माओवादियों के पास केवल एक ही विकल्प बचा है. माओवादी सरेंडर कर मुख्यधारा में लौटें, अन्यथा पुलिस के जवान उनसे निपटने के लिए सक्षम हैं. यदि कोई हिंसा का रास्ता चुनकर जनता के जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर होकर साजिश रचेगा. उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

कई टॉप नक्सल लीडर ने किया सरेंडर: बस्तर आईजी सुंदरारज पी ने कहा कि अक्टूबर महीने में कई बड़े टॉप नक्सल लीडर ने सरेंडर किया है. इनमें सेंट्रल कमेटी मेम्बर, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मेम्बर, डीवीसीएम कमेटी मेम्बर, एरिया कमेटी मेम्बर सहित अन्य माओवादी शामिल हैं. नक्सली सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. इससे नक्सल संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है.

सीपीआई माओवादी संगठन नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन हो गई है. माओवादी संगठन में शेष माओवादी कैडर जिनमें पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, गणपति, सेंट्रल कमेटी मेम्बर हिड़मा, संग्राम, गणेश उइके, बारसे देवा और पापाराव शामिल हैं. ये सभी कमजोर हो चुके हैं. इन सबसे बार बार अपील की जा रही है कि वे सरेंडर करें. हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

नक्सलियों के प्रेस नोट पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि जिन टॉप नक्सल लीडर से हिंसा का रास्ता छोड़ा है. उनका हम रेड कारपेट बिछाकर स्वागत कर रहे हैं. जो नक्सली हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा.