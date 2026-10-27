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क्या है मोर मितान कार्यक्रम, जिसकी बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा ने की तारीफ

बस्तर आईजी का पुलिस संवाद ( ETV BHARAT )

कांकेर: बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा दो दिनों के दौरे पर कांकेर पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की. पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की जानकारी ली. पुलिस के मोर मितान कार्यक्रम की उन्होंने सराहना की.

बस्तर आईजी ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की आईजी बद्री नारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक में कांकेर के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की. उन्होंने गांवों में बीट प्रणाली को मजबूत करने और पुलिस की आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके.