क्या है मोर मितान कार्यक्रम, जिसकी बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा ने की तारीफ
बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा ने कांकेर पुलिस की तारीफ की है. उन्होंने जिले की सुरक्षा का जायजा लिया. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 4:22 PM IST
कांकेर: बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा दो दिनों के दौरे पर कांकेर पहुंचे. यहां उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की. पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की समीक्षा की. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की जानकारी ली. पुलिस के मोर मितान कार्यक्रम की उन्होंने सराहना की.
बस्तर आईजी ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की
आईजी बद्री नारायण मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक में कांकेर के लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की. उन्होंने गांवों में बीट प्रणाली को मजबूत करने और पुलिस की आम लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके.
मोर मितान कार्यक्रम की सराहना
उन्होंने कांकेर पुलिस द्वारा संचालित ‘मोर मितान’ कार्यक्रम को जनसंपर्क और जनसमस्याओं के निराकरण की दिशा में सराहनीय पहल बताया. इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित रक्षा टीम तथा साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियानों की भी प्रशंसा की. आईजी ने उम्मीद जताई कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इसी तरह जिम्मेदारी के साथ जनसेवा करते हुए अपराधों की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य करते रहेंगे.
कांकेर के अंदरूनी क्षेत्रों में सुरक्षा का माहौल बेहतर हो रहा है. अब लोग पहले की तुलना में अधिक सहजता के साथ सार्वजनिक और राष्ट्रीय पर्व मना पा रहे हैं. जिन इलाकों में पहले भय के कारण लोग स्वतंत्र रूप से त्योहार और राष्ट्रीय पर्व नहीं मना पाते थे, वहां अब 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे अवसरों पर तिरंगा फहराने की गतिविधियां हो रही हैं- बद्री नारायण मीणा, आईजी, बस्तर
बस्तर आईजी ने कहा कि पुलिस का दायित्व केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि जनता के बीच विश्वास कायम करना, लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाना भी है. उन्होंने जनसेवा, महिला-बाल सुरक्षा, साइबर जागरूकता और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच मजबूत करने जैसे प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया.