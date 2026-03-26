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नक्सलवाद खात्मे के बाद जंगलों में छिपे IED होंगे चुनौती, ODF की तर्ज पर बस्तर में IED मुक्त पंचायत बनाने की तैयारी

ODF की तर्ज पर बस्तर में IED मुक्त पंचायत बनाने की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जंगलों में छिपे IED चुनौती, IED मुक्त पंचायत बनाने की योजना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर: 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है. मुठभेड़ों में कई माओवादी मारे जा रहे हैं, कुछ सरेंडर कर रहे हैं और कई गिरफ्तार भी हो चुके हैं. लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जमीन में छिपे IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बम हैं, जो अब भी जवानों, आम लोगों और मवेशियों के लिए खतरा बने हुए हैं. इसके लिए अब IED मुक्त पंचायत अभियान चल रहा है.

नक्सलियों ने जंगलों, सड़कों, तालाब किनारे और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में IED बम छिपा रखे हैं. ये बम कई सालों बाद भी फट सकते हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार अब नई योजना पर काम कर रही है. हर पंचायत में सर्चिंग और सर्वे कर IED मुक्त बनाया जाएगा.

जंगलों में छिपे हैं “मौत के जाल” (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे होगा काम?

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि स्कूल अस्पताल को बम से उड़ाने और सड़क, तालाब के किनारे आईईडी बम बिछाने वाले जो कैडर है उसे तो 31 मार्च तक समाप्त किया जाएगा. लेकिन नक्सलियों के द्वारा जंगल में डंप छिपाया गया है. आईईडी बम छिपाया गया है. यह सब कालांतर का मामला है. इस सभी मामलों को धीरे धीरे ठीक किया जाएगा. पहले पंचायत की सीमाओं का चिन्हांकन किया जाएगा. फिर सर्च ऑपरेशन चलाकर सभी IED बम निकाले जाएंगे.

जैसे ODF (खुले में शौच मुक्त) अभियान चला था, वैसे ही IED मुक्त पंचायत बनाने जैसी कोशिश की जाएगी- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

नक्सलवाद खात्मे के बाद जंगलों में छिपे IED होंगे चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी

बस्तर IG सुंदरराज पी ने बताया कि IED को खत्म करने का अभियान लगातार जारी रहेगा. जंगलों में छिपे IED को हटाने में समय लगेगा. IED पहले भी चुनौती थे अभी भी उस चुनौती से निपटने के लिए लगातार हमारी टीम काम कर रही है. सरेंडर कैडर से भी जो जानकारी मिल रही है उसके इनपुट और बाकी इनपुट पर भी काम कर रहे हैं

बस्तर में IED से जुड़े कुछ आंकड़े

साल 2025 में करीब 900 IED बम बरामद किए गए हैं.

2026 में भी बीजापुर, सुकमा समेत कई जिलों में IED बम मिले हैं.

21 फरवरी को सुकमा में एक साथ 16 बीयर बोतल IED, 1 प्रेशर कुकर IED मिला.

18-19 फरवरी को बीजापुर के अलग-अलग इलाके से 4 IED मिले.

13 फरवरी को भी बीजापुर में 13 बीयर बोतल IED, 1 लोहे के पाइप में तैयार IED मिले.

IG के मुताबिक, पहले हर साल सिर्फ 100–150 बम ही मिलते थे.

हाल ही में IED ब्लास्ट की घटनाएं

23 फरवरी को एरिया डोमिनेशन के दौरान प्रेशर IED में अचानक विस्फोट हुआ, STF का एक जवान घायल हो गया.

25 जनवरी को बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ी में IED ब्लास्ट, 10 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए.

13 अक्टूबर 2025 में बीजापुर के भोपालपटनम क्षेत्र में प्रेशर IED की चपेट में आने से एक जवान घायल

10 अक्टूबर को बीजापुर में IED ब्लास्ट में आदिवासी बच्चा घायल

4 अक्टूबर को बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल

18 अगस्त को बीजापुर IED ब्लास्ट में जवान शहीद

14 अगस्त को बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी

5 अगस्त को बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल

20 जुलाई को भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में नाबालिग घायल

14 जुलाई को बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED पर पड़ा पैर, चार घायल

2 जुलाई को बीजापुर में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण आईईडी की चपेट में आया

9 जून: सुकमा आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद

छिपाए गए IED को खोजने और उसे डिफ्यूज करने सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर में माओवाद कमजोर पड़ रहा है, लेकिन IED बम अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं. सरकार और पुलिस मिलकर “IED मुक्त पंचायत” अभियान के जरिए इस खतरे को खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं.