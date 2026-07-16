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बस्तर का ऐतिहासिक गोंचा महापर्व, भगवान जगन्नाथ को दी गई 100 तुपकियों से सलामी

यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक बना, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी से जोड़ने का भी संदेश दे गया. गोंचा महापर्व की शुरुआत भगवान के नेत्रोत्सव और चांदी के झाड़ू से होने वाली छेरा-पोहरा की प्राचीन परंपरा के साथ हुई. इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर विराजमान हुए. इसी दौरान पहली बार 100 युवाओं ने एक साथ पारंपरिक तुपकी से भगवान को सलामी दी. तुपकियों की सामूहिक गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया और हजारों श्रद्धालुओं के लिए यह दृश्य आकर्षण का गवाह बना.

जगदलपुर: बस्तर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान गोंचा महापर्व इस वर्ष एक नई मिसाल के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. करीब 619 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले 100 तुपकियों की सामूहिक सलामी दी गई. जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा रथ पर विराजमान हुए, तुपकियों की गूंज से पूरा जगदलपुर भक्तिमय वातावरण में डूब गया.

बस्तर का ऐतिहासिक गोंचा महापर्व

बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद्र भंजदेव ने बताया कि ओडिशा के पुरी की तर्ज पर जगदलपुर में भी भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को तीन अलग-अलग रथों में विराजमान कर भव्य रथयात्रा निकाली जाती है. रथारूढ़ होने के बाद तीनों विग्रह श्रद्धालुओं के जयघोष के बीच सिरहासार स्थित जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं. जहां 9 दिनों तक भक्तों को दर्शन देते हैं. बस्तर में यह परंपरा करीब 600 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है और आज भी उसी श्रद्धा, आस्था और राजपरंपरा के साथ इसका निर्वहन किया जाता है.

जगदलपुर (ETV Bharat)

तुपकी की परंपरा केवल बस्तर की पहचान नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी तरह की अनूठी सांस्कृतिक विरासत है. पहले गोंचा महापर्व में लोग एक-दूसरे पर पेंग यानी मलकांगिनी के बीज से तुपकी चलाते थे. लोकमान्यता के अनुसार इस बीज में औषधीय गुण होते हैं और इसका रस शरीर को कई बीमारियों से बचाने में सहायक माना जाता था. यही कारण है कि तुपकी केवल उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि लोकविश्वास, स्वास्थ्य और परंपरा का भी प्रतीक रही है: कमलचंद भंजदेव, राजपरिवार के सदस्य



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वर्ष 2026 में पहली बार भगवान जगन्नाथ के समक्ष 100 तुपकियों की सामूहिक सलामी देने का निर्णय लिया गया. तुपकी बस्तर की अमूल्य धरोहर है, जिसे संरक्षित करना हर बस्तरवासी की जिम्मेदारी है. इसी उद्देश्य से एक साथ 100 युवाओं ने सलामी देकर इस परंपरा को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास किया. इस ऐतिहासिक पहल के पीछे युवाओं की सोच और उत्साह सबसे बड़ी ताकत रही: शिवांश पाणिग्राही, सदस्य युवा समिति

100 तुपकियों की सामूहिक सलामी का विचार युवाओं की अपनी पहल थी. उनका उद्देश्य रथयात्रा के दौरान ऐसा ऐतिहासिक और भव्य दृश्य प्रस्तुत करना था, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने. युवाओं के सामूहिक प्रयास और समर्पण से यह आयोजन सफल हुआ और गोंचा महापर्व के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया: शिवम जोशी, सदस्य युवा समिति



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619 साल की परंपरा में जुड़ा नया अध्याय

इस वर्ष का गोंचा महापर्व केवल आस्था और परंपरा का उत्सव नहीं रहा, बल्कि 100 तुपकियों की पहली ऐतिहासिक सलामी ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपरा और युवा शक्ति को एक मंच पर लाकर यह संदेश दिया कि सदियों पुरानी धरोहर को सहेजकर ही आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है. 619 साल की इस परंपरा में जुड़ा यह नया अध्याय अब बस्तर के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा.



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