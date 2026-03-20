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बस्तर हैरिटेज मैराथन : 200 पुनर्वासित माओवादी कर रहे अभ्यास, प्रतियोगिता के लिए मैदान में बहा रहे पसीना

बस्तर हेरिटेज मैराथन में पुनर्वासित माओवादी हिस्सा ले रहे हैं.इस मैराथन के लिए पुनर्वासित माओवादी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 20, 2026 at 8:19 PM IST

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जगदलपुर : बस्तर की वादियों में इस बार केवल प्रकृति का संगीत नहीं, बल्कि बदलाव और विकास के संकल्प की एक अभूतपूर्व गूंज सुनाई देने वाली है. आगामी 22 मार्च को आयोजित होने वाली बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 केवल एक खेल आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के बदलते स्वरूप की एक जीवंत झांकी पेश करने जा रही है.

हिंसा का मार्ग छोड़कर विकास के पथ पर दौड़

इस मैराथन की सबसे गौरवशाली और मानवीय तस्वीर उन आत्म-समर्पित माओवादियों के रूप में उभरकर सामने आ रही है, जो कभी दुर्गम जंगलों में रहते थे. लेकिन अब समाज की मुख्यधारा का अभिन्न हिस्सा बनकर इस खेल महाकुंभ में अपनी शारीरिक शक्ति और जीवटता का परिचय देने को बेताब हैं. हिंसा का मार्ग त्यागकर शांति की राह चुनने वाले इन युवाओं का यह उत्साह इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि बस्तर अब पुराने संघर्षों के साये से बाहर निकलकर खेल, साहस और शौर्य के वैश्विक मंच पर अपनी एक नई और सकारात्मक पहचान गढ़ रहा है.

Surrender under rehabilitation policy
पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूना मारगेम ने लाया बड़ा बदलाव

बस्तर की फिजाओं में अब उम्मीदों और सपनों की उड़ान की खुशबू तैर रही है. कभी जिन हाथों में बंदूकें हुआ करती थीं और जो पैर घने जंगलों की खाक छानते थे. वे अब बस्तर मैराथन के ट्रैक पर अपनी किस्मत आजमाने और एक नई पहचान बनाने को पूरी तरह तैयार हैं. दंतेवाड़ा के लोन वर्राटू (घर वापस आइए) अभियान और पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) जैसे प्रभावी पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से दर्जनों पूर्व नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला किया है.

Naxalites surrendered
संविधान में भरोसा करके नक्सलियों ने किया सरेंडर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

200 से ज्यादा आत्मसमर्पित माओवादी ले रहे हिस्सा

बस्तर आईजी पी. सुन्दरराज ने बताया कि इस मैराथन में आत्म-समर्पित माओवादियों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई गई है. बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और बस्तर के अलग-अलग इलाकों से 200 से ज्यादा पूर्व माओवादी इस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. ये मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की बदलती तस्वीर का सबसे मजबूत संदेश है.

Rehabilitated Naxalites taking part in marathon
पुनर्वासित नक्सली मैराथन में ले रहे हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर हेरिटेज मैराथन में पेशेवर एथलीट, स्थानीय युवा, छात्र-छात्राएं और आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल होंगे जो एक साथ मिलकर शांति, एकता और विकास की नई लकीर खींचेंगे. लालबाग मैदान से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात तक पहुंचने वाली 42 किलोमीटर की यह दौड़ सिर्फ दूरी नहीं नापेगी बल्कि उस सफर को भी दिखाएगी. जहां बंदूक से निकलकर इंसानियत और राष्ट्र निर्माण की राह चुनी गई है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

बस्तर हैरिटेज मैराथन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुद को आधुनिक तकनीक से तराश रहे पुनर्वासित नक्सली

स्थानीय खेल मैदानों में आयोजित अभ्यास सत्रों के दौरान इन युवाओं का जोश देखते ही बनता है, जहां पसीने से तर-बतर चेहरे और दृढ़ संकल्प वाली आंखें बस्तर के बदलते स्वरूप की गवाही दे रही हैं. प्रशिक्षकों का मानना है कि इन युवाओं में अदम्य साहस और बेमिसाल स्टेमिना है. जिसे अब आधुनिक रनिंग तकनीकों के माध्यम से तराशा जा रहा है ताकि वे न केवल दौड़ें, बल्कि जीत का परचम भी लहरा सकें.

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 में बस्तर संभाग के सभी सात जिलों सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर एवं कोंडागांव से 200 से अधिक पुनर्वासित माओवादी कैडर उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं. इस आयोजन में उनके साथ-साथ कई वर्गों के प्रतिभागी, पेशेवर एवं स्थानीय एथलीट, युवा, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में नागरिक भी सम्मिलित हो रहे हैं. यह मैराथन खेल भावना के साथ-साथ बस्तर में शांति, एकता एवं सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभर रही है.


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