ETV Bharat / state

बस्तर हैरिटेज मैराथन 2026: सरेंडर नक्सली, 68 विदेशी सहित 5 हजार से ज्यादा धावक, बस्तर संभाग की अलग कैटेगरी, 25 लाख रुपये इनाम

अब तक हुए 5000 से ज्यादा कुल पंजीकरणों में 68 विदेशी धावकों का शामिल होना इस बात का प्रमाण है कि बस्तर की यह दौड़ अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है. विशेष रूप से लंबी दूरी की दौड़ के लिए दुनियाभर में मशहूर इथोपिया के 42 और केन्या के 26 मंझे हुए एथलीट्स की मौजूदगी ने इस मुकाबले को बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया है.

जगदलपुर: रविवार 22 मार्च को आयोजित होने वाले बस्तर हैरिटेज मैराथन 2026 केवल एक क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं और स्थानीय संस्कृति का एक भव्य संगम बनने जा रहा है. इस वर्ष के आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता विदेशी धावकों की उत्साहजनक भागीदारी है, जो बस्तर की सड़कों पर अपनी रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे. इसके अलावा 200 से ज्यादा सरेंडर नक्सली भी रेस में हिस्सा लेंगे.

बस्तर हैरिटेज मैराथन की जानकारी देते अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

लालबाग से चित्रकोट तक दौड़

इस महाकुंभ का मुख्य आकर्षण 42 किलोमीटर की फुल मैराथन होगी. यह ऐतिहासिक सफर जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू होकर भारत की नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के तट पर संपन्न होगा. विदेशी और स्थानीय धावक जब बस्तर के पारंपरिक गांवों और नैसर्गिक सौंदर्य के बीच से गुजरेंगे तो उन्हें यहां की समृद्ध विरासत और अदम्य साहस का जीवंत अनुभव होगा.

200 से ज्यादा सरेंडर नक्सली बस्तर मैराथन में दौड़ेंगे

बस्तर हैरिटेज मैराथन में सरेंडर नक्सलियों के लिए एक विशेष श्रेणी बनाई गई है. बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और बस्तर के अलग-अलग इलाकों से 200 से ज्यादा पूर्व नक्सली दौड़ के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं. ये मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की बदलती तस्वीर का सबसे मजबूत संदेश है.

बस्तर हेरिटेज मैराथन में पेशेवर एथलीट, स्थानीय युवा, छात्र-छात्राएं, सरेंडर नक्सली एक साथ मिलकर शांति, एकता और विकास की नई लकीर खींचेंगे. लालबाग मैदान से शुरू होकर विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात तक पहुंचने वाली 42 किलोमीटर की यह दौड़ सिर्फ दूरी नहीं नापेगी बल्कि उस सफर को भी दिखाएगी, जहां बंदूक से निकलकर इंसानियत और राष्ट्र निर्माण की राह चुनी गई है- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

बस्तर मैराथन में दौड़ की कैटेगरी

बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा ने बताया कि बस्तर हैरिटेज मैराथन के आयोजन को समावेशी स्वरूप देते हुए आयोजकों ने इसे फुल मैराथन 42 किलोमीटर, हाफ मैराथन (21 किमी), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में विभाजित किया है. ताकि पेशेवर एथलीट्स के साथ-साथ फिटनेस प्रेमी और युवा भी इसका हिस्सा बन सकें. खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 लाख रुपये की विशाल इनामी राशि की घोषणा की गई है. जो विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं के बीच वितरित की जाएगी.

बस्तर हैरिटेज मैराथन की जानकारी देते कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

चार श्रेणी में ओपन कैटेगरी में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ और दूसरे क्षेत्रों के लोग पार्टिसिपेट करेंगे. दूसरी बस्तर कैटेगरी में बस्तर के लोग शामिल होंगे. ओवरओल कैटेगरी में जो फर्स्ट आ रहा है उसे डेढ़ लाख रुपये मिल रहा है. बस्तर कैटेगरी में भी फर्स्ट आने वाले को डेढ़ लाख दिया जा रहा है. इसी तरह ओपन कैटेगरी में फर्स्ट आने वालों को 1 लाख और बस्तर कैटेगरी में प्रथम आने वाले को भी 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं. टॉप 10 को भी इनाम दिया जाएगा. कुल 25 लाख की इनाम राशि है -आकाश छिकारा, बस्तर कलेक्टर

बस्तर संभाग की अलग कैटेगरी

बस्तर कलेक्टर ने बताया कि प्रतियोगिता की गरिमा को बढ़ाते हुए इसमें ओपन कैटेगरी के साथ-साथ विशेष रूप से बस्तर कैटेगरी को भी शामिल किया गया है. ताकि स्थानीय धावकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपनी प्रतिभा निखारने का एक सुनहरा अवसर मिल सके. जो धावक बस्तर से निकलकर सामने आएंगे उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्म उपलब्ध कराने की भी योजना जिला प्रशासन की रहेगी.