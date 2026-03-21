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बस्तर हेरिटेज मैराथन छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय, फिटनेस और विरासत का उत्सव: सीएम साय

राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसे आयोजनों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को अवसर देना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है.यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फिट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत और देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के विजन से प्रेरित है. प्रधानमंत्री ने हमेशा भारत की सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर दिया है. बस्तर हेरिटेज मैराथन उसी सोच को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, जहां खेल, संस्कृति और प्रकृति एक साथ जुड़ते हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

इस अवसर पर सीएम साय ने कहा कि इस आयोजन से बस्तर को इंटरनेशनल लेवल पर जगह मिलेगी. यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है. बस्तर हेरिटेज मैराथन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि राज्य की समृद्ध परंपरा, प्राकृतिक संपदा और जनभागीदारी का उत्सव है. बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा’ के संदेश के साथ यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि बस्तर को राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य में खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हुए बस्तर हेरिटेज मैराथन की शुरुआत 22 मार्च को कर रही है. यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट होगा, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से होगी और इसका समापन विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पर होगा. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस रूट पर दौड़ते हुए प्रतिभागियों को बस्तर की खूबसूरती और यहां के सांस्कृतिक पहचान को समझने का मौका मिलेगा. बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा की थीम पर इस रनिंग इवेंट का आयोजन किया गया है.

बस्तर हेरिटेज मैराथन की खास बातें

बस्तर हैरिटेज मैराथन को तीन भागों में बांटा गया है. इसमें 42 किलोमीटर का फुल मैराथन , 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के फन रन कैटेगरी शामिल है. जिससे सभी आयु वर्ग और फिटनेस स्तर के लोग इसमें भाग ले सकें. प्रतिभागियों के लिए कुल 25 लाख रुपये की आकर्षक पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है. पंजीकरण शुल्क मात्र 299 रुपये रखा गया है, जबकि बस्तर संभाग के सातों जिलों के प्रतिभागियों के लिए यह पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे स्थानीय स्तर पर अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

बस्तर हेरिटेज मैराथन के लिए पुख्ता इंतजाम

बस्तर हेरिटेज मैराथन में सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. प्रतिभागियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैराथन रूट पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे रूट पर नियमित अंतराल पर रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स (आरपीएन) स्थापित किए जाएंगे, जहां एनर्जी ड्रिंक्स और पानी की उपलब्धता रहेगी. इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट, इमरजेंसी सेवाएं और सुव्यवस्थित रूट मैनेजमेंट भी सुनिश्चित किया गया है ताकि प्रतिभागियों को सुरक्षित और सुगम अनुभव मिल सके. इस आयोजन को और यादगार बनाने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को फिनिशर मेडल, ई-सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल रनिंग फोटोग्राफ्स प्रदान किए जाएंगे. इसके साथ ही जुम्बा सेशन और लाइव डीजे जैसे आकर्षक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रतिभागियों में उत्साह और ऊर्जा बनी रहे.

राज्य सरकार बस्तर को देश के प्रमुख पर्यटन और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस तरह के आयोजनों से न केवल युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. बस्तर के कारीगरों, कलाकारों और छोटे-छोटे व्यवसायों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय ने की खेल प्रेमियों से अपील

‘रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर’ (प्रकृति के लिए दौड़ो, संस्कृति के लिए दौड़ो) की थीम पर यह मैराथन आधारित है. यह मैराथन बस्तर की प्राकृतिक धरोहर और जनजातीय संस्कृति को देशभर के सामने प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने देशभर के खिलाड़ियों, फिटनेस प्रेमियों और पर्यटकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने की अपील की है. उन्होंने कहा है कि यह अवसर न केवल दौड़ने का है, बल्कि बस्तर को करीब से जानने और उसकी विरासत को महसूस करने का भी है. इच्छुक प्रतिभागी https://www.bastarheritage. run/registration लिंक के माध्यम से और पोस्टर में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.