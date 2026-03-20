ETV Bharat / state

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026, आत्मसमर्पित नक्सली भी होंगे शामिल

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 ( ETV Bharat Chhattisgarh )

खास बात यह है कि बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 में बस्तर संभाग के सभी सात जिलों सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर और कोंडागांव से 200 से अधिक पुनर्वासित माओवादी कैडर भाग ले रहे हैं. वे स्थानीय खेल मैदानों में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं, ताकि बेहतर प्रदर्शन कर सकें. इनमें महिलाएं और युवतियां भी शामिल हैं.

जगदलपुर: बस्तर हेरिटेज मैराथन में देशभर के धावक हिस्सा ले सकेंगे. इस मैराथन की शुरुआत जगदलपुर के लाल बाग मैदान से होगी और फिनिश लाइन चित्रकोट जलप्रपात पर होगी.

मैराथन की अलग अलग कैटेगरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

डर के साये से निकलकर अब समाज में सम्मान और सुरक्षा मिल रही है- महिला प्रतिभागी

मैराथन की अलग अलग कैटेगरी

इस मैराथन में 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी कैटेगरी है. प्रतियोगिता में 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि है. बस्तर संभाग के रनर्स के लिए अलग से पुरस्कार राशि रखी गई है. 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल की गई है. 10 किलोमीटर की श्रेणी में जूनियर और ओपन वर्ग को लेकर लोग उत्साहित हैं.

आत्मसमर्पित नक्सली भी हिस्सा ले रहे (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर की संस्कृति, समृद्धि के लिए दौड़ लगाएं और पूरी दुनिया को ये संदेश दें कि बस्तर अब पीछे नहीं रहने वाला है, बस्तर अब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है- केदार कश्यप, वन मंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर के धावकों का फ्री रजिस्ट्रेशन

बस्तर जिले के सभी धावकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं ली जा रही है. इच्छुक खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट www.bastarheritage.run या जारी विज्ञापनों में उपलब्ध क्यूआर कोड के जरिए इस मैराथन में हिस्सा ले सकते हैं. वहीं हेल्पलाइन नंबर 92440-79533 भी जारी किया गया है, ताकि किसी भी तरह की मदद के लिए संपर्क किया जा सके.

बस्तर के धावकों का फ्री रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैराथन का उद्देश्य

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र को एक नई पहचान देना, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और बस्तर की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है.