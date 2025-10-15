ETV Bharat / state

बस्तर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 15 अवैध क्लीनिकों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 5 पर 1 लाख का जुर्माना

बस्तर में हेल्थ डिपार्टमेंट ने 15 क्लीनिक का पंजीयन रद्द कर दिया है.

BASTAR HEALTH DEPARTMENT
बस्तर में निजी स्वास्थ्य केंद्रों का रजिस्ट्रेशन रद्द (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 7:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है. बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने एक साथ 15 अवैध क्लीनिकों पर एक्शन लिया है. कुल 15 क्लीनिक जो अवैध थे उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. इसके अलावा 5 संस्थानों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई: बस्तर कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है. कलेक्टर हरीश एस ने स्वास्थ्य विभाग को ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्शन लेने को कहा था जो नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं. जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति ने नियमों का उल्लंघन कर रहे निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और पैथोलॉजी लैबों के खिलाफ व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. ​इस अभियान के तहत नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करने, नियमों का पालन न करने और आवश्यक नियमों को पूर्ण न करने पर सख्त कदम उठाए गए हैं.

Bastar Health Department
बस्तर स्वास्थ्य विभाग की टीम का एक्शन (ETV BHARAT)

15 निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्रवाई: अधूरे दस्तावेज और नियमों से संबंधित अहर्ताएं पूरी न करने के कारण 15 निजी स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन संबंधी आवेदन पत्रों को रद्द करने की अपील की गई है. इसमें क्लीनिक, कलेक्शन सेंटर और दो हॉस्पिटल भी शामिल हैं. ​​कलेक्टर हरीश एस ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कठोर निर्देश दिए हैं.

उन्होंने जिला समिति को कार्ययोजना बनाकर उन सभी संस्थाओं पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है जो बिना उचित पंजीयन के या राज्य के बाहर के चिकित्सकों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं. ​इसके अलावा, सभी पूर्व-पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं की पुनः जांच की जाएगी और नियम पालन न करने वाली संस्थाओं को बंद करने की नियमानुसा कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीण इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले अवैध चिकित्सकों, झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध लैब संचालकों पर भी प्रभावी कार्रवाई के लिए निरीक्षण दल बनाकर अभियान चलाया जाएगा. ​स्वास्थ्य विभाग का यह स्पष्ट संदेश है कि लोगों को बेहतर और वैधानिक रूप से सही निजी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, और जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी- डॉ भवर शर्मा, नोडल अधिकारी, जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति

पांच निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने पर 5 निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर फाइन लगाया गया है. इन संस्थानों में स्पर्श पॉलीक्लीनिक, स्पर्श पैथोलॉजी लैब, बालाजी पॉलीक्लीनिक, मेडिकेयर पैथोलॉजी लैब और बालाजी डायग्नोस्टिक सर्विसेस शामिल हैं. इनके खिलाफ प्रति संस्थान ₹20,000 की दर से कुल एक लाख रुपए का आर्थिक फाइन लगाया गया है.

सक्ती के जैजैपुर एसबीआई बैंक में सेंधमारी, दरवाजे की वजह से चोरों का प्लान हुआ फेल

फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने की ठगी, 14 महिलाओं के पैसे लेकर फरार, FIR दर्ज

बस्तर के आसना में खुलेगा प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कैम्पा मिशन ने दी मंजूरी

EXPLAINER: कभी गूंजती थी दहाड़, कभी छाई खामोशी, देखिए 2000 से अब तक टाइगर पर स्पेशल रिपोर्ट

TAGGED:

ILLEGAL CLINICS IN JAGDALPUR
बस्तर कलेक्टर हरीश एस
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग
छत्तीसगढ़ में अवैध अस्पताल
BASTAR HEALTH DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.