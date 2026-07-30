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बस्तर की विश्वविख्यात हस्तशिल्प कला को मिलेगा राष्ट्रीय मंच, रायपुर में 31 जुलाई से द लोकल मेकर्स मार्केट

राजधानी रायपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक "द लोकल मेकर्स मार्केट – 2026" का आयोजन किया जा रहा है.

BASTAR ART EXHIBITION
द लोकल मेकर्स मार्केट रायपुर (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 2:51 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बस्तर की विश्वप्रसिद्ध हस्तशिल्प कला अब राष्ट्रीय मंच पर चमक दिखाएगी. छत्तीसगढ़ के ग्रामोद्योग विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक "द लोकल मेकर्स मार्केट – 2026" का आयोजन किया जा रहा है. विधानसभा रोड स्थित 'द वाहे' में लगने वाले इस तीन दिवसीय मेले में देशभर के 80 से अधिक हस्तशिल्प उद्यमी और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आयोजन का मुख्य आकर्षण ग्रामोद्योग विभाग द्वारा स्थापित किया जाने वाला विशेष "बस्तर पवेलियन" रहेगा.

बस्तर पवेलियन में आदिवासी कला की झलक

बस्तर पवेलियन में बस्तर अंचल की पहचान माने जाने वाले ढोकरा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, जनजातीय कलाकृतियों और हाथकरघा बुनकरों के उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा. ग्रामोद्योग विभाग इस आयोजन में 20 स्टॉल लगाएगा. इसका उद्देश्य प्रदेश के शिल्पकारों को नए बाजार, संभावित खरीदारों और डिजाइन विशेषज्ञों से जोड़ना है.

कारीगरों की आय बढ़ाना लक्ष्य

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा ने कहा कि बस्तर की हस्तशिल्प परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत की अमूल्य धरोहर है. राज्य शासन निरंतर ऐसे प्रयास कर रहा है जिससे स्थानीय कारीगरों को उनकी कला के अनुरूप पहचान और सम्मान मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो. उन्होंने कहा कि बस्तर पवेलियन के जरिए प्रदेश के शिल्पकारों की उत्कृष्ट कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

राज्य सरकार पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण, संवर्धन और विपणन को प्राथमिकता देते हुए कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने का काम कर रही है.ऐसे आयोजन छत्तीसगढ़ को देश के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और हस्तशिल्प केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे. मेले के दौरान आगंतुकों को केवल उत्पादों का प्रदर्शन ही नहीं मिलेगा, बल्कि विभिन्न कलाओं के सजीव प्रदर्शन, कार्यशालाएं, पारंपरिक व्यंजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों भी होंगी.

बस्तर विकास है लक्ष्य

छत्तसीगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश के विकास में बस्तर की बहुत अहम भूमिका है. बस्तर की कला, खेल, वहां की निर्माण शैली और जीवन कला बहुत ही अदभुत है. उप मुख्यमंत्री कहा कि खेल को लेकर भी बस्तर में खूब काम हो रहा है. राज्य शासन द्वारा निर्मित खेल अधोसंरचनाओं के साथ ही खेलो इंडिया सेंटर्स की प्रशिक्षण सुविधाओं और प्रशिक्षकों के माध्यम से राज्य के खिलाड़ियों को तराशने के निर्देश दिए. बस्तर में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. उन्होंने सभी जिलों के खेल अधिकारियों को अपने-अपने जिले के राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही अच्छी संभावनाओं वाले खिलाड़ियों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार करने के निर्देश दिए. बस्तर से जुड़े जितने भी कार्यक्रम और आयोजन हो रहे हैं वे सभी हमारी कला संस्कृति और धरोहर को मजबूत करने का काम करेंगे.

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