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बस्तर में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

तृतीय वर्ग कर्मचारियों का प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: जिले में 'छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ' ने अपनी 6 बड़ी मांगों को लेकर बुधवार को सांकेतिक प्रदर्शन किया. सभी विभागों के कर्मचारी लंच टाइम (भोजन अवकाश) में एक साथ इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और अपनी मांगों का पत्र सरकारी अधिकारियों को सौंपा.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय और 'मोदी गारंटी' के तहत उनसे कई बड़े वादे किए थे. लेकिन सरकार बनने के बाद भी उन आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में काफी गुस्सा है.

तृतीय वर्ग कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो सबसे मुख्य मांगें

महंगाई भत्ता (DA): कर्मचारियों को जनवरी महीने से मिलने वाला महंगाई भत्ता अब तक नहीं दिया गया है.

कर्मचारियों को जनवरी महीने से मिलने वाला महंगाई भत्ता अब तक नहीं दिया गया है. कैशलेस इलाज: राज्य के बजट में कर्मचारियों के लिए बिना पैसे के इलाज (कैशलेस चिकित्सा) की घोषणा हुई थी, लेकिन इसका लाभ अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है.

विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों तथा मोदी गारंटी के अंतर्गत कर्मचारियों से किए गए कई महत्वपूर्ण आश्वासन आज तक पूरे नहीं किए गए हैं- सुरेश खापर्डे, ब्लॉक अध्यक्ष, लोहंडीगुड़ा

आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी

ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश खापर्डे और अन्य कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी. अगर सरकार ने उनकी 6 मांगों पर जल्द ही कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.