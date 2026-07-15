नेत्रोत्सव के साथ गोंचा महापर्व का शुभारंभ, आज भगवान जगन्नाथ ने दिए दिव्य दर्शन, कल निकलेगी भव्य रथयात्रा
जानिए भगवान जगन्नाथ के नेत्रोत्सव की परंपरा का महत्व और बस्तर के रथ यात्रा क्यों है अनोखी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 9:01 PM IST
बस्तर- जगदलपुर आज भक्ति, परंपरा और सांस्कृतिक आस्था के रंग में सराबोर नजर आया. भगवान जगन्नाथ के नेत्रोत्सव के साथ बस्तर के ऐतिहासिक गोंचा महापर्व का विधिवत शुभारंभ हो गया. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा ने दिव्य श्रृंगार में भक्तों को दर्शन दिए.
भव्य रथ यात्रा की तैयारी
अब श्रद्धालुओं की निगाहें गुरुवार को निकलने वाली भव्य रथयात्रा पर टिकी हैं. जगदलपुर के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में बुधवार को नेत्रोत्सव का आयोजन पूरे वैदिक विधि-विधान और श्रद्धा के साथ सम्पन्न हुआ. बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान 15 दिनों तक अनसर काल में रहते हैं. इस दौरान उनके दर्शन बंद रहते हैं.
नेत्र पूजा के बाद दर्शन
नेत्रोत्सव के दिन भगवान का विशेष श्रृंगार कर उनकी नेत्र पूजा की जाती है और इसके बाद वे पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य दर्शन कर भक्तों ने सुख-समृद्धि की कामना की.
नेत्रोत्सव परंपरा का महत्व
नेत्रोत्सव को गोंचा महापर्व की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है. क्योंकि इसके अगले दिन भगवान भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं. जहां हजारों श्रद्धालु रथ खींचते हैं. बस्तर का गोंचा महापर्व ओडिशा के पुरी की रथयात्रा की परंपरा का जीवंत स्वरूप माना जाता है. लेकिन इसकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है.
बस्तर की रथ यात्रा
यहां बस्तर राजपरिवार की परंपरा, 360 आरण्यक ब्राह्मण, उत्कल ब्राह्मण और आदिवासी समाज सहित सर्व समाज की सहभागिता इस आयोजन को अनूठा बनाती है. यही सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता गोंचा महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता है.
धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ कलयुग में ऐसे देव हैं जो स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं. यही कारण है कि रथयात्रा को देखने और भगवान के दर्शन करने के लिए हर वर्ष हजारों श्रद्धालु जगदलपुर पहुंचते हैं.