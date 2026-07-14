बस्तर गोंचा पर्व 2026: 15 जुलाई को नेत्रोत्सव, तुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी
बस्तर में हर साल मनाए जाने वाले गोंचा पर्व की तैयारी इस वर्ष भी जोर शोर से चल रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 4:07 PM IST
जगदलपुर: 360 आरण्यक ब्राम्हण समाज द्वारा मनाये जाने वाले गोंचा महापर्व की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है. 15 जुलाई से शुरू होकर यह पर्व 25 जुलाई तक चलेगा.
नेत्रोत्सव की भव्य तैयारी
360 आरण्यक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि 15 जुलाई को नेत्रोत्सव के बाद 10 दिनों तक लगातार इस पर्व को मनाया जाता है. भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को आदिवासियों द्वारा बनाए गए नए रथ में बिठाकर शहर का भ्रमण कराया जाता है. बस्तर के ग्रामीणों द्वारा बनाई गई बांस की तुपकी से भगवान जगन्नाथ को सलामी दी जाती है.
619 साल पुरानी परंपरा
बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के बाद गोंचा पर्व को दूसरे बड़े पर्व का दर्जा दिया गया है. इस पर्व को 10 दिनों तक मनाया जाता है. जगन्नाथ पुरी की तर्ज पर बस्तर में भी भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के तीन विशालकाय रथ निकाले जाते हैं. शहर में इसकी परिक्रमा कराई जाती है.
बस्तर गोंचा महापर्व 2026 की तैयारी हो गई है. 360 घर अरण्यक ब्राह्मण समाज, 619 वर्षों से समृद्ध रियासतकालीन परंपरा का पालन कर रहा है. हर साल की तरह इस साल भी गोंचा महापर्व 25 जुलाई तक आयोजन कर रही है-वेदप्रकाश पांडेय, अध्यक्ष, 360 आरण्यक ब्राम्हण समाज
तुपकी से भगवान को सलामी
इस परम्परा को देखने हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है. इस वर्ष विशेष सदस्यों के द्वारा तुपकी से भगवान को सलामी दी जाएगी, जिसके बाद रथ खींचा जाएगा. बस्तर गोंचा के लिए मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण दिया गया है. वहीं गोंचा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाएंगे. जिसमें कुछ बाहरी और स्थानीय अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.