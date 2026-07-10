गोंचा महापर्व 2026: 600 साल पुरानी आस्था का महापर्व, गोंचा के लिए सजा जगदलपुर
गोंचा महापर्व के लिए रथयात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 10, 2026 at 7:40 PM IST
जगदलपुर: ऐतिहासिक गोंचा महापर्व, बस्तर की आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है. भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथयात्रा को लेकर जगदलपुर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं.
गोंचा समिति के युवा प्रतिनिधि आशु आचार्य ने बताया कि जनकपुरी की सजावट, नए रथ का निर्माण और पूजा-अनुष्ठानों की व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं. 15 जुलाई को नेत्रोत्सव के बाद 16 जुलाई को भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे. जिसे देखने हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
श्रद्धालुओं में उत्साह
देवशयनी एकादशी से शुरू हुए गोंचा महापर्व में श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. 15 जुलाई को नेत्रोत्सव के दौरान भगवान के प्रथम दर्शन होंगे, जबकि 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा नए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए जनकपुरी पहुंचेंगे.
विशाल टेंट, भव्य रथ का निर्माण
जनकपुरी परिसर में विशाल टेंट तैयार किया जा रहा है. परंपरा के अनुसार चार पहियों वाले नए रथ का निर्माण अंतिम चरण में है. सात खंडों वाले इस रथ में 21 विग्रहों को विधि-विधान के साथ विराजमान कराया जाएगा.
रथयात्रा की मुख्य बातें
रथयात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जहां हजारों श्रद्धालु भगवान के दर्शन करेंगे. महापर्व के दौरान अमनिया प्रसाद, हेरा पंचमी और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की जिम्मेदारी विभिन्न समितियों और समाज के प्रतिनिधियों को सौंपी गई है.
600 वर्षों से चली आ रही परंपरा
भोग, पूजा और सेवा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. करीब 600 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी बस्तर की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उत्सव मानी जाती है.