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बस्तर फुल मैराथन 2026 : जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक दौड़ेंगे रेसर्स, 22 मार्च के लिए तैयारी पूरी

बस्तर फुल मैराथन के लिए तैयारियां तेजी से चल रही है.ये मैराथन शांति और सुरक्षा का संदेश देने के लिए आयोजित किया जा रहा है.

Bastar Full Marathon 2026
बस्तर फुल मैराथन 2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 14, 2026 at 5:17 PM IST

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जगदलपुर : बस्तर अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा के नए संदेश के लिए भी पहचान बना रहा है. बदलते हुए बस्तर की इस सकारात्मक तस्वीर को देश और दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से 22 मार्च 2026 को बस्तर मैराथन का भव्य आयोजन किया जा रहा है.

बड़े स्तर पर होगा मैराथन

यह फुल मैराथन जगदलपुर से विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात तक आयोजित होगी, जिसमें स्थानीय युवाओं के साथ-साथ देश-विदेश के धावकों के शामिल होने की उम्मीद है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि इससे पहले आयोजित अबूझमाड़ पीस मैराथन को भी क्षेत्र में काफी उत्साह और सफलता मिली थी. उस आयोजन में स्थानीय जनता के साथ बाहर से आए धावकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. उसी सकारात्मक अनुभव के आधार पर अब बस्तर मैराथन को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है.

जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक दौड़ेंगे रेसर्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Preparation for Bastar Full Marathon
बड़े इवेंट की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस मैराथन के जरिए न केवल खेल भावना को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह आयोजन बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास के संदेश को भी मजबूत करेगा.इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलेगा- सुंदरराज पी, आईजी बस्तर

Bastar Full Marathon 2026
बस्तर फुल मैराथन 2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Preparation for Bastar Full Marathon
बस्तर फुल मैराथन की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आईजी सुंदरराज पी. ने क्षेत्र की जनता के साथ-साथ देश और विदेश के सभी इच्छुक धावकों और पर्यटकों से इस मैराथन में शामिल होने की अपील की है. उनका कहना है कि बस्तर अब सुरक्षित है और इसे देखने-समझने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए.

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