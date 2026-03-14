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बस्तर फुल मैराथन 2026 : जगदलपुर से चित्रकोट जलप्रपात तक दौड़ेंगे रेसर्स, 22 मार्च के लिए तैयारी पूरी

जगदलपुर : बस्तर अब सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए ही नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा के नए संदेश के लिए भी पहचान बना रहा है. बदलते हुए बस्तर की इस सकारात्मक तस्वीर को देश और दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से 22 मार्च 2026 को बस्तर मैराथन का भव्य आयोजन किया जा रहा है.

बड़े स्तर पर होगा मैराथन

यह फुल मैराथन जगदलपुर से विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात तक आयोजित होगी, जिसमें स्थानीय युवाओं के साथ-साथ देश-विदेश के धावकों के शामिल होने की उम्मीद है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने बताया कि इससे पहले आयोजित अबूझमाड़ पीस मैराथन को भी क्षेत्र में काफी उत्साह और सफलता मिली थी. उस आयोजन में स्थानीय जनता के साथ बाहर से आए धावकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. उसी सकारात्मक अनुभव के आधार पर अब बस्तर मैराथन को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है.