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वर्दी देकर फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड की नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी

जगदलपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी हिस्ट्रीशीटर रह चुका है. उस पर सात मामले दर्ज हैं.

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सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 10:02 AM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लगातार बेरोजगार नौकरी की तलाश में लाखों रुपये गवां रहे हैं. और ठग बस्तर के बेरोजगारों को अपने झांसे में लेकर उसने ठगी कर रहे हैं. यही नहीं फॉरेस्ट गार्ड और होम गार्ड की नौकरी लगने का विश्वास दिलाने के लिए वर्दी भी दिया जा रहा है. ऐसे ही एक ठग जिसनें 5 लोगों से 8 लाख 95 हजार रुपये की ठगी की है, जगदलपुर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

फॉरेस्ट व होम गार्ड में नौकरी का झांसा

जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि कोतवाली थाने में मावलीगुड़ा निवासी पीड़िता निरबती कश्यप व साथी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उनसे फॉरेस्ट व होम गार्ड में नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख 95 हजार की ठगी की है. आवेदन पर अपराध दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. आरोपी को उसके पते से गिरफ्तार किया गया. हालांकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी. क्योंकि आरोपी अपने मोबाइल फोन को बंद करके फरार हो गया था.

सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी जगदलपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी पहले हिस्ट्रीशीटर, कई मामले दर्ज

जगदलपुर सीएसपी ने आगे बताया पूछताछ में आरोपी ने नकदी और यूपीए के जरिए पैसे लेने की बात की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318.4 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है. सीएसपी ने बताया कि जांच में आरोपी के अकॉउंट में अन्य ट्रांजेक्शन भी पाए गए हैं. पुलिस को शंका है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी ठगी की है. जांच में सभी तथ्य सामने आएंगे.

बस्तर में नौकरी का झांसा देकर 6 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है ठगी

पुलिस ने बीते 7 महीनों में 39 से अधिक प्रकरण दर्ज किए हैं. जिसमें अब तक 28 आरोपियों की गिरफ्तारी नौकरी लगाने के नाम पर की गई है. जिन्होंने ने 6 करोड़ 13 लाख से अधिक रुपये की ठगी की थी. इधर बस्तर में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है. बस्तर संभाग के 07 जिलों में बेरोजगारों की संख्या 1 लाख 92 हजार से अधिक है. जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आ रही है. लोग नौकरी की तलाश में धन संपत्ति गवां रहे हैं.

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