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Explainer : खतरे में बस्तर के जंगल, आरी चलाने वाले गिरफ्त से बाहर, क्या है पेड़ों की गुमशुदगी का राज

रायपुर : बस्तर के जंगल सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं हैं.ये बस्तर की पहचान, आदिवासी जीवन, आजीविका और प्रकृति की सबसे बड़ी विरासत हैं. लेकिन इन जंगलों की सुरक्षा को लेकर पिछले पांच साल के सरकारी आंकड़े अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. सवाल ये है कि 2021-22 से 20 जून 2026 के बीच बस्तर संभाग के जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के कितने मामले सामने आए, उनमें से कितने वन विभाग तक पहुंचे और कितने मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी विभाग तक पहुंची ही नहीं.आईए जानते हैं.

विधायक के सवाल ने खोली सरकारी रिकॉर्ड की परत



बस्तर में अवैध पेड़ कटाई का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है.कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने सरकार से बस्तर संभाग के जंगलों में 2021-22 से 20 जून 2026 तक हुई अवैध पेड़ कटाई से जुड़ी जानकारी मांगी थी. विधायक ने पूछा था कि इस अवधि में कितने मामले सामने आए, शिकायतों और अन्य माध्यमों से वन विभाग ने कितने मामलों का संज्ञान लिया, कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, कितने मामलों में जांच हुई और कितने लोग दोषी पाए गए. साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग की क्या कार्ययोजना है.





सरकार का जवाब, 54 मामले वन विभाग के संज्ञान में आए



विधायक के सवाल के जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया था कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में 2021-22 से 20 जून 2026 तक जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के 54 प्रकरण शिकायतों और अन्य संसाधनों के माध्यम से वन विभाग के संज्ञान में आए. इन 54 मामलों में 12 शिकायतों से संबंधित 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए. सरकार के जवाब के मुताबिक इन मामलों में जांच की गई और 16 लोग दोषी पाए गए. दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सरकार की ओर से दी गई.





लेकिन सवाल यह, क्या 54 मामले ही पूरी कहानी है



सरकारी जवाब में सामने आए ये आंकड़े निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है.ये आंकड़े उन मामलों के हैं, जो शिकायतों या अन्य माध्यमों से वन विभाग के संज्ञान में आए. ऐसे में यह मान लेना कि बस्तर के जंगलों में अवैध पेड़ कटाई की कुल घटनाएं सिर्फ 54 ही हैं, अपने आप में जांच का विषय हो सकता है.जंगल का वह हिस्सा जहां पेड़ काटे गए, लेकिन इसकी सूचना विभाग तक नहीं पहुंची, वह सरकारी रिकॉर्ड में कैसे आएगा.यही वह सवाल है जो वन विभाग की निगरानी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता पर सवाल खड़ा करता है.





आंकड़ों पर कांग्रेस विधायक ने खड़े किए सवाल



कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ईटीवी भारत से टेलीफोन की चर्चा के दौरान बताया कि बस्तर के जंगलों में लगातार अवैध पेड़ की कटाई हो रही है, इसे लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आकड़े जारी किए हैं वह नाम मात्र के हैं, जबकि इसकी वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है.





दैनिक गश्त का दावा, फिर जंगल में आरी कैसे चल रही



हालांकि बस्तर के जंगलों में हो रही अवैध पेड़ कटाई को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने जवाब में कहा था कि अवैध कटाई रोकने के लिए वन अमले द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में नियमित रूप से दैनिक और रात्रि गश्ती की जाती है. वन प्रबंधन समितियों और ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को भी अवैध कटाई रोकने और जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है. इसके अलावा वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मासिक बीट निरीक्षण के अनुसार वन क्षेत्र में भ्रमण और गश्त किए जाने का दावा भी सरकार ने किया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर निगरानी, गश्त और बीट निरीक्षण लगातार हो रहे हैं, तो जंगलों में अवैध कटाई की घटनाएं विभाग की नजर से बच कैसे रही हैं?





मंत्री का बयान, जंगल एक दिन में नहीं कटता



अवैध पेड़ कटाई को लेकर हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. उन्होंने वन संरक्षण को विभाग का सर्वोच्च दायित्व बताते हुए कहा था कि अवैध वृक्ष कटाई किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी.मंत्री ने अधिकारियों को इस बारे में नसीहत दी थी.