Explainer : खतरे में बस्तर के जंगल, आरी चलाने वाले गिरफ्त से बाहर, क्या है पेड़ों की गुमशुदगी का राज
बस्तर के जंगल खतरे में हैं. नक्सलवाद खात्मे के बाद तस्करी चरम पर है.सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 1:09 PM IST
रायपुर : बस्तर के जंगल सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं हैं.ये बस्तर की पहचान, आदिवासी जीवन, आजीविका और प्रकृति की सबसे बड़ी विरासत हैं. लेकिन इन जंगलों की सुरक्षा को लेकर पिछले पांच साल के सरकारी आंकड़े अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. सवाल ये है कि 2021-22 से 20 जून 2026 के बीच बस्तर संभाग के जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के कितने मामले सामने आए, उनमें से कितने वन विभाग तक पहुंचे और कितने मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी विभाग तक पहुंची ही नहीं.आईए जानते हैं.
विधायक के सवाल ने खोली सरकारी रिकॉर्ड की परत
बस्तर में अवैध पेड़ कटाई का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है.कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं. उन्होंने सरकार से बस्तर संभाग के जंगलों में 2021-22 से 20 जून 2026 तक हुई अवैध पेड़ कटाई से जुड़ी जानकारी मांगी थी. विधायक ने पूछा था कि इस अवधि में कितने मामले सामने आए, शिकायतों और अन्य माध्यमों से वन विभाग ने कितने मामलों का संज्ञान लिया, कितने आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, कितने मामलों में जांच हुई और कितने लोग दोषी पाए गए. साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि अवैध कटाई रोकने के लिए वन विभाग की क्या कार्ययोजना है.
सरकार का जवाब, 54 मामले वन विभाग के संज्ञान में आए
विधायक के सवाल के जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने बताया था कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में 2021-22 से 20 जून 2026 तक जंगलों में अवैध पेड़ कटाई के 54 प्रकरण शिकायतों और अन्य संसाधनों के माध्यम से वन विभाग के संज्ञान में आए. इन 54 मामलों में 12 शिकायतों से संबंधित 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए. सरकार के जवाब के मुताबिक इन मामलों में जांच की गई और 16 लोग दोषी पाए गए. दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सरकार की ओर से दी गई.
लेकिन सवाल यह, क्या 54 मामले ही पूरी कहानी है
सरकारी जवाब में सामने आए ये आंकड़े निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनसे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है.ये आंकड़े उन मामलों के हैं, जो शिकायतों या अन्य माध्यमों से वन विभाग के संज्ञान में आए. ऐसे में यह मान लेना कि बस्तर के जंगलों में अवैध पेड़ कटाई की कुल घटनाएं सिर्फ 54 ही हैं, अपने आप में जांच का विषय हो सकता है.जंगल का वह हिस्सा जहां पेड़ काटे गए, लेकिन इसकी सूचना विभाग तक नहीं पहुंची, वह सरकारी रिकॉर्ड में कैसे आएगा.यही वह सवाल है जो वन विभाग की निगरानी व्यवस्था की वास्तविक क्षमता पर सवाल खड़ा करता है.
आंकड़ों पर कांग्रेस विधायक ने खड़े किए सवाल
कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने ईटीवी भारत से टेलीफोन की चर्चा के दौरान बताया कि बस्तर के जंगलों में लगातार अवैध पेड़ की कटाई हो रही है, इसे लेकर वो सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो आकड़े जारी किए हैं वह नाम मात्र के हैं, जबकि इसकी वास्तविक संख्या कहीं ज्यादा है.
दैनिक गश्त का दावा, फिर जंगल में आरी कैसे चल रही
हालांकि बस्तर के जंगलों में हो रही अवैध पेड़ कटाई को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने अपने जवाब में कहा था कि अवैध कटाई रोकने के लिए वन अमले द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र में नियमित रूप से दैनिक और रात्रि गश्ती की जाती है. वन प्रबंधन समितियों और ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को भी अवैध कटाई रोकने और जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है. इसके अलावा वन अधिकारियों द्वारा निर्धारित मासिक बीट निरीक्षण के अनुसार वन क्षेत्र में भ्रमण और गश्त किए जाने का दावा भी सरकार ने किया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर निगरानी, गश्त और बीट निरीक्षण लगातार हो रहे हैं, तो जंगलों में अवैध कटाई की घटनाएं विभाग की नजर से बच कैसे रही हैं?
मंत्री का बयान, जंगल एक दिन में नहीं कटता
अवैध पेड़ कटाई को लेकर हुई वन विभाग की समीक्षा बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे. उन्होंने वन संरक्षण को विभाग का सर्वोच्च दायित्व बताते हुए कहा था कि अवैध वृक्ष कटाई किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी.मंत्री ने अधिकारियों को इस बारे में नसीहत दी थी.
'जंगल एक दिन में नहीं कटता, इसलिए विभाग का सूचना तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी सबसे पहले विभाग को मिले. सूचना मिलते ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए थे'- केदार कश्यप,वन मंत्री
यही बयान अब विभाग की निगरानी पर सबसे बड़ा सवाल
वन मंत्री का यह बयान ही अब वन विभाग की निगरानी व्यवस्था की परीक्षा बन जाता है. अगर जंगल एक दिन में नहीं कटता, तो अवैध कटाई शुरू होने के बाद विभाग को इसकी जानकारी कितनी जल्दी मिलती है.क्या बीट स्तर पर निगरानी इतनी प्रभावी है, कि पेड़ काटने वालों की गतिविधियों का समय रहते पता चल सके,क्या जंगलों के संवेदनशील इलाकों की नियमित निगरानी हो रही है और अगर 54 मामले विभाग के संज्ञान में आए हैं, तो क्या विभाग यह भी बता सकता है कि इन मामलों में कुल कितने पेड़ काटे गए और कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ.
कांग्रेस के आरोप बनाम सरकार के दावे
बस्तर में अवैध पेड़ कटाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती रही है.कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल के सवाल के बाद सामने आए सरकारी आंकड़ों ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. विपक्ष का सवाल है कि अगर जंगलों की निगरानी के लिए गश्त, बीट निरीक्षण और सूचना तंत्र मौजूद है, तो अवैध कटाई रुक क्यों नहीं रही.
सरकार का कहना है कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और अधिकारियों को अवैध कटाई रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं. अब सवाल यह है कि इन दोनों दावों के बीच बस्तर के जंगल की वास्तविक तस्वीर क्या है- लखेश्वर बघेल, कांग्रेस विधायक
सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज पेड़, लेकिन जंगल में कितने गायब?
इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यही है कि सरकारी आंकड़े मामलों की संख्या बताते हैं, लेकिन जंगल से गायब हुए पेड़ों की कुल संख्या की तस्वीर सामने नहीं आती। 54 मामले दर्ज हुए, 19 आपराधिक प्रकरण बने और 16 लोग दोषी पाए गए,लेकिन इन मामलों में कुल कितने पेड़ काटे गए, इसका आंकड़ा क्या है, कितनी लकड़ी जब्त हुई, कितने मामलों में लकड़ी बरामद नहीं हो सकी,कितने वन क्षेत्रों में दोबारा पौधरोपण किया गया, अगर इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होते हैं, तभी यह पता चल पाएगा कि अवैध कटाई के खिलाफ कार्रवाई का वास्तविक असर कितना हुआ.
सिर्फ आरोपी नहीं, नुकसान का भी हिसाब है जरूरी
वहीं ईटीवी भारत से टेलीफोन की चर्चा के दौरान पर्यावरण प्रेमी नितिन सिंघवी ने बताया कि जंगलों की सुरक्षा का आकलन सिर्फ इस बात से नहीं किया जा सकता कि कितने मामले दर्ज हुए और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई. असली सवाल यह है कि इन मामलों में कितने पेड़ काटे गए, कितनी लकड़ी बरामद हुई, कितनी लकड़ी जंगल से बाहर गई और पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ.
अगर किसी मामले में कई पेड़ काटे गए हैं, तो सरकारी रिकॉर्ड में उस नुकसान का विस्तृत हिसाब भी सामने आना चाहिए. क्योंकि किसी आरोपी पर कार्रवाई होना कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जंगल को हुए नुकसान की भरपाई और प्रभावित क्षेत्र का संरक्षण उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है - नितिन सिंघवी,पर्यावरण प्रेमी
आगे की चुनौती,क्या मजबूत होगा वन विभाग का सूचना तंत्र
सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जंगलों की अवैध कटाई रोकने के लिए विभागीय स्तर पर निगरानी और कार्रवाई जारी है। लेकिन बस्तर जैसे विशाल और संवेदनशील वन क्षेत्र में केवल नियमित गश्त पर्याप्त है या इसके लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी व्यवस्था, स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी और जवाबदेही की मजबूत व्यवस्था भी जरूरी है, यह सवाल बना हुआ है। आने वाले समय में वन विभाग की चुनौती सिर्फ नए मामलों में कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने की होगी जिसमें जंगल कटने के बाद नहीं, बल्कि कटाई शुरू होने से पहले ही विभाग को इसकी जानकारी मिल जाए।
जंगल की रखवाली कागज पर या जमीन पर
बस्तर के जंगलों में अवैध पेड़ कटाई को लेकर सरकारी रिकॉर्ड ने एक तस्वीर जरूर सामने रखी है, लेकिन यह पूरी तस्वीर है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है. पांच साल में 54 मामले वन विभाग के संज्ञान में आए, 19 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए और 16 लोग दोषी पाए गए. सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है, विपक्ष निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और वन मंत्री खुद अधिकारियों को मजबूत सूचना तंत्र के निर्देश दे चुके हैं. अब जरूरत सिर्फ आंकड़े जारी करने की नहीं, बल्कि यह बताने की है कि बस्तर के जंगलों से वास्तव में कितने पेड़ काटे गए, कितनी लकड़ी बाहर गई और कितने मामलों तक वन विभाग की नजर पहुंच ही नहीं पाई. क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ आरी चलाने वालों का नहीं है,सवाल यह भी है कि जंगल की रखवाली करने वाली व्यवस्था आरी की आवाज कितनी जल्दी सुन पाती है.
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