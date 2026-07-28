बस्तर के जंगलों पर हाई टेक पहरा, शिकारियों और लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की नजर

बस्तर के जंगलों पर हाई टेक पहरा, शिकारियों और लकड़ी तस्करों पर वन विभाग की नजर
वन विभाग की टीम थर्मल ड्रोन कैमरों की मदद से जंगल की निगरानी कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 28, 2026 at 3:51 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में जंगलों की सुरक्षा अब हाई-टेक तकनीक से की जा रही है. वन विभाग ने जंगलों में अवैध कटाई, शिकार और वन्यजीवों की निगरानी के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया है.
थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरों से नजर
यह तकनीक रात के अंधेरे और घने जंगलों में भी इंसानों और वन्यजीवों की गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है. फिलहाल बस्तर वन मंडल, कांकेर वन मंडल के सहयोग से ड्रोन की मदद ले रहा है. जल्द ही बस्तर को अपना थर्मल ड्रोन भी मिलने वाला है.
जंगल की 24 घंटे निगरानी
जगदलपुर SDO योगेश रात्रे ने बताया कि इस आधुनिक तकनीक के जरिए जंगलों की चौबीसों घंटे निगरानी कर रहा है. थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरे शरीर की गर्मी को पहचानकर रात के समय भी वन्यजीवों और संदिग्ध गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराते हैं. इससे भालू, तेंदुए, हाथियों, हिरण समेत अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो गया है.
समय पर ग्रामीणों को कर सकेंगे अलर्ट
यह तकनीक मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में भी मददगार साबित होगी. यदि हाथियों या अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही ग्रामीण इलाकों की ओर होती है तो थर्मल ड्रोन के जरिए समय रहते उनकी लोकेशन का पता लगाकर ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सकेगा.
शिकारियों पर कड़ी नजर
एसडीओ ने बताया कि इस तकनीक से जन-धन के नुकसान की आशंका भी कम होगी. रात के समय होने वाली अवैध लकड़ी कटाई, तस्करी और वन्यजीवों के शिकार जैसी गतिविधियों पर भी अब वन विभाग की नजर रहेगी.
ड्रोन से मिलने वाले फुटेज के आधार पर क्विक रिस्पांस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी. जिससे जंगलों में होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. SDO ने बताया कि ड्रोन की एक प्रकिया में 09 हिरणों का झुंड एक साथ दिखाई दिया है. आगे ऐसी ही जानकारियां जुटाई जाएगी.
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