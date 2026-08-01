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बस्तर में गरीबों के हक पर डाका, सरकारी चावल और चना की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी

बस्तर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर में सरकारी राशन सामग्रियों की कालाबाजारी का मामला लगातार सामने आ रहा है. खाद्य विभाग ने 3 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग ने 378 बोरी चावल, 6 बोरी चना सहित ट्रक को जब्त किया है.

जिला खाद्य अधिकारी घनश्याम राठौर ने बताया कि खाद्य विभाग को सूत्रों से जानकारी मिली थी, जिसके बाद जगदलपुर के अनुपमा चौक स्थित भवानी चाट भंडार के पीछे बाड़ा में स्थित गोदाम की जांच की गई. जांच के दौरान दुकान और गोदाम में सरकारी चावल और चना का भंडारण मिला. दुकान के सामने ट्रक खड़ी थी,जिसमें चावल लोड किया जा रहा था.

खाद्य अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान दुकान और ट्रक में 378 बोरा चावल मिला. वहीं 6 बोरा चना भी मिला, जिसका वजन 3 क्विंटल है. 100 बोरा राशन बारदाना मिला. इन सभी सामग्रियों को जब्त कर जवाहर वार्ड स्थित राशन दुकान को सुपुर्दगी में दिया गया है. लोड हो रहे ट्रक क्रमांक CG 04 LC 9409 को भी जब्त कर सिटी कोतवाली को सुरक्षा के लिए सौंप दिया गया है. पूछताछ में गोदाम मालिक मोहम्मद जिलानी ने बताया कि वह हाट-बाजार और फुटकर से खरीदी करके व्यापारियों को बेचता था.

खाद्य विभाग की लगातार दूसरी कार्रवाई

तीन दिन पहले खाद्य विभाग ने एक पिकअप वाहन से 80 बोरी चावल जब्त किया था. जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई थी. लगातार दूसरी कार्रवाई से यह साफ है कि बस्तर में सरकारी चावल और चने की कालाबाजारी लंबे समय और व्यवस्थित तरीके से की जा रही है.