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बस्तर में बाढ़ के साइड इफेक्ट, मुश्किल में गुजर रही पीड़ितों की जिंदगी, मुआवजे के लिए अब भी भटक रहे लोग

बाढ़ प्रभावित ( ETV BAHARAT )

जगदलपुर: बस्तर में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया. किसानों की मेहनत पानी में बह गई, वहीं गरीब परिवार का आशियाना ही उजड़ गया. प्रभावित ग्रामीण किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. एक तरफ सरकार प्रभावितों को राहत पहुंचाने और पूर्ण क्षति और आंशिक क्षति वाले मकानों का मुआवजा देने का दावा कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. कलेक्टर कार्यालय में आज ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर अपनी गुहार लगाई है.

बाढ़ पीड़ितों का दर्द स्थानीय जिला प्रशासन का भी दावा है कि वो यथासंभव सब बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. वहीं प्रभावित ग्रामीण जितेंद्री ठाकुर का कहना है कि वे बाढ़ पीड़ित लोग हैं. बाढ़ के पानी ने उनका सबकुछ तबाह कर दिया. मकान उनके गिर गए. बाढ़ से घर मे रखा सभी सामान खराब हो गया. जिसका मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिला है. मुआवजा नहीं मिलने से खुद के लिए बेहतर सुविधा नहीं बना पाए हैं. और तिरपाल बांधकर जीवन बसर करने को मज़बूर हैं.