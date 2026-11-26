बस्तर में बाढ़ के साइड इफेक्ट, मुश्किल में गुजर रही पीड़ितों की जिंदगी, मुआवजे के लिए अब भी भटक रहे लोग
बाढ़ प्रभावित का दर्द है कि कुछ को तो मुआवजा मिला लेकिन कई अब भी मदद के इंतजार में हैं. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 10:08 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों की जिंदगी को पटरी से उतार दिया. किसानों की मेहनत पानी में बह गई, वहीं गरीब परिवार का आशियाना ही उजड़ गया. प्रभावित ग्रामीण किसी तरह अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं. एक तरफ सरकार प्रभावितों को राहत पहुंचाने और पूर्ण क्षति और आंशिक क्षति वाले मकानों का मुआवजा देने का दावा कर रहा है. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में प्रभावित ग्रामीण मुआवजे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. कलेक्टर कार्यालय में आज ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर अपनी गुहार लगाई है.
बाढ़ पीड़ितों का दर्द
स्थानीय जिला प्रशासन का भी दावा है कि वो यथासंभव सब बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. वहीं प्रभावित ग्रामीण जितेंद्री ठाकुर का कहना है कि वे बाढ़ पीड़ित लोग हैं. बाढ़ के पानी ने उनका सबकुछ तबाह कर दिया. मकान उनके गिर गए. बाढ़ से घर मे रखा सभी सामान खराब हो गया. जिसका मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिला है. मुआवजा नहीं मिलने से खुद के लिए बेहतर सुविधा नहीं बना पाए हैं. और तिरपाल बांधकर जीवन बसर करने को मज़बूर हैं.
कुछ लोगों को तो मदद मिल गई लेकिन हमें आज तक मदद नहीं मिली है. हमें आज भी मदद का इंतजार है. कई बार अफसरों से भी मिल चुके हैं: बाढ़ पीड़िता
बाढ़ में मेरा घर दो फीट तक डूब गया था. घर में रखा सबकुछ खराब हो गया. बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर लौट रही है. हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें भी आर्थिक मदद मिलेगी: बाढ़ पीड़ित
पीड़ितों का दावा अबतक नहीं मिली मदद
प्रभावित ग्रामीण कौशल्या राणा का कहना है कि बाढ़ में उनका घर गिर गया था. जिसके लिए फार्म भरा गया. लेकिन उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल रही है. इसीलिए आज कलेक्टर के दफ्तर में आये हैं. कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है. बस्तर में जब बाढ़ का कहर लोगों पर टूटा था तब खुद सीएम विष्णु देव साय ने हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखा था. बाढ़ के वक्त जिला प्रशासन ने जरूर लोगों तक मदद पहुंचाने की हर संभव कोशिश की थी.
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