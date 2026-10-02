बाढ़ से बस्तर में बिजली प्रभावित, कमर से भी ऊपर तक भरे पानी में घुसकर कर्मचारी कर रहे काम
बाढ़ से बस्तर जिले के 148 गांव की बिजली हुई थी प्रभावित, आधा शरीर पानी में फिर भी काम जारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2026 at 5:13 PM IST
जगदलपुर: बस्तर में बारिश और बाढ़ ने आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त किया ही, साथ ही बिजली व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. आंधी तूफान और बाढ़ के कारण कई गांव में बिजली के खंभे टूट गए. ट्रांसफॉर्मर में बाढ़ का पानी घुस गया. कई घर गिरने से बिजली प्रभावित हुई थी. प्रभावित बिजली को ठीक करने में विद्युत विभाग पानी में भी जुटा हुआ है.
आधा शरीर पानी में, फिर भी काम जारी
आधे शरीर में डूबकर भी बिजली विभाग के कर्मचारी काम करते नजर आ रहे हैं. जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आई है. बाढ़ से 70 पोल क्षतिग्रस्त हुए, 148 गांव प्रभावित हुए और कई ट्रांसफार्मर भी पानी में डूबकर खराब हुए. इसे बनाने के लिए काम जारी है.
बस्तर में आई बाढ़ की वजह कुल 148 गांव अधिक प्रभावित हुए थे. जिसमें बिजली भी पूरी तरह से प्रभावित हुई थी. फिलहाल लगभग सभी गांव में बिजली चालू कर दी गई है. वहीं गांव के पारा-मोहल्ला में चालू करने का कार्य भी जारी है.- कार्यपालन अभियंता प्रदीप अग्रवाणी
नदी के पास बसे गांव में चुनौती
कार्यपालन अभियंता ने बताया कि कई गांव नदी के काफी किनारे बसे हुए हैं. जहां मकान ढह गए हैं. बिजली के खंभे पेड़ गिरने से टूट गए हैं. ट्रांसफॉर्मर में मौजूद डब्बे में भी बाढ़ का पानी भर गया था. सभी को व्यवस्थित करके शुरू करने की प्रकिया जारी है.
इन इलाकों में मुश्किल बढ़ी
लोहंडीगुड़ा का बढ़ांजी, टाकरागुड़ा, पोटानार, नगरनार, रामपाल, सरगीगुड़ा, हर पारा में 10-15 मकानों की लाइट चालू करना मुश्किल है. बिजली चालू करने से करंट फैलने की आशंका है. बिजली चालू करने से पहले अलग से लाइन काटकर अधिक प्रभावित घरों को अलग कर दिया जा रहा है.
150 से ज्यादा कर्मचारी जुटे
बिजली चालू करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ का पानी भरे होने और कीचड़ में तब्दील होने के कारण बिजली ट्रांसफॉर्मर तक सामग्री पहुंचाने में काफी दिक्कत होती हैं. नये खंभे ट्रेक्टर की सहायता से पहुंचाए जा रहे हैं. ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को आधा डूबकर काम करना पड़ा है. बिजली विभाग और ठेकेदार से करीब 150 कर्मचारी बिजली व्यवस्था ठीक करने में लगे हुए हैं. संभवतः 2 दिनों में सभी घर तक बिजली सप्लाई चालू हो जाएगी.