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बस्तर में बाढ़ से हुई तबाही को बीते 7 महीने, प्रभावित सड़कें जस की तस, ग्रामीण काट रहे दफ्तरों के चक्कर

बस्तर में 7 महीने बाद भी नहीं सुधरी बाढ़ से टूटी सड़क, जिम्मेदारों से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला. बस्तर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट देखिए-

FLOOD DAMAGE ROAD NOT REPAIRED
बस्तर में 7 महीने बाद भी नहीं सुधरी बाढ़ से टूटी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 4:42 PM IST

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Updated : March 25, 2026 at 5:49 PM IST

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बस्तर: 26 अगस्त 2025 को हुई भारी बारिश और बाढ़ ने बस्तर जिले में भारी तबाही मचाई थी. इस आपदा में लोगों की मौतें हुईं, सैकड़ों घर डूब गए और सड़कों-पुलों को गंभीर नुकसान पहुंचा. घटना को अब 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई इलाकों में हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं.

बस्तर में बाढ़ से हुई तबाही को बीते 7 महीने, प्रभावित सड़कें जस की तस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तोकापाल ब्लॉक में बाढ़ के 'निशान'

बाढ़ के नुकसान की गवाही आज भी तोकापाल ब्लॉक का पाराकोट गांव दे रहा है. जहां बाढ़ से टूटी सड़क और पुल आज भी नहीं सुधारे गए हैं. इस कारण ग्रामीणों को रोजाना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ को आए 7 महीने बीत चुके हैं लेकिन, आज तक किसी प्रकार का कोई सुधार कार्य जिम्मेदारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है.

Flood affected roads
बस्तर में 7 महीने बाद भी नहीं सुधरी बाढ़ से टूटी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दफ्तरों का चक्कर काट रहे

सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीण अब जिला प्रशासन और जिम्मेदारों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उनसे सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है. वहां से भी आश्वासन ही मिल रहा है जिसके बाद परेशान होकर ग्रामीण खुद ही सड़क में मिट्टी-गिट्टी डालकर आवागमन कर रहे हैं. इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने करीब 3 करोड़ की लागत से कराया था.

Flood affected roads
बस्तर में 7 महीने बाद भी नहीं सुधरी बाढ़ से टूटी सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही रास्ता वो भी जोखिम भरा, जानिए लोगों का क्या कहना है-

पाराकोट से नेशनल हाईवे 30 जाने का यही एक रास्ता है. डेढ़ साल पहले सड़क बनी थी तो अच्छा लगा था, राहत मिली थी, लेकिन बाढ़ के बाद हालत फिर खराब हो गई. 7 महीने में भी कोई सुधार नहीं हुआ, यह बहुत चिंताजनक है.- श्याम मौर्य स्थानीय निवासी

इस रास्ते से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है. कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं. मैं भी एक बार गिरा था कुछ लोग उठाकर आगे ले गए, बाइक गड्ढों में गिर जाती है और चारपहिया वाहन भी फंसते हैं. प्रशासन आजतक देखने तक नहीं आया- केसी नायक, स्थानीय निवासी

हमने 2-3 बार प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया. अब गांव वालों ने खुद ही रास्ता ठीक करने की शुरुआत कर दी है. आगे जरूरत पड़ी तो पूरा निर्माण भी खुद करेंगे.- डुमरराम मौर्य, स्थानीय निवासी

Bastar flood damage 2025
बस्तर में बाढ़ से हुई तबाही को बीते 7 महीने, प्रभावित सड़कें जस की तस, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनप्रतिनिधि ने भी जताई चिंता

स्थानीय जनप्रतिनिधि कमलोचन कश्यप ने बताया कि सड़क मरम्मत की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन बीते दिनों सौंपा गया था. जहां सड़क निर्माण कार्य दस्तावेज में प्रक्रियाधीन होने की बात कही गई. अब सड़क का क्या होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है. अब से कुछ ही दिनों बाद बारिश दुबारा शुरू होगी. यदि समय रहते बन जाती है तो ठीक है. नहीं तो काफी परेशानी होगी क्योंकि पंचायत स्तर पर कार्य भी नहीं किया जा सकता है. सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने कराया है.

Bastar flood damage 2025
सैकड़ों घर डूब गए और सड़कों-पुलों को गंभीर नुकसान पहुंचा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 करोड़ की लागत से बनी थी सड़क

यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी. बाढ़ के बाद इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, बाढ़ के चलते कई घर जमींदोज हो गए. नेशनल हाईवे में भी पानी चढ़ गया था. लेकिन 7 महीने बाद भी तबाही और नुकसान का दंश आज भी बस्तर जिला झेल रहा है.

Bastar flood damage 2025
बस्तर में बाढ़ से हाईवे में भी पानी चढ़ गया था. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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Last Updated : March 25, 2026 at 5:49 PM IST

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