बस्तर में बाढ़ पीड़ित किसानों का महाआंदोलन, मुआवजे के लिए आर-पार की लड़ाई, जिला प्रशासन के खिलाफ बोला हल्ला
बस्तर में 300 ट्रैक्टरों के साथ हजारों किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 6, 2026 at 9:19 PM IST
बस्तर:छत्तीसगढ़ के बस्तर किसानों पर दोहरी मार पड़ी है. एक तरफ बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में लहलहाती फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई है. दूसरी तरफ किसानों को नुकसान के बदले पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सका है. इसे लेकर बस्तर के किसान बेहद नाराज और गुस्से में है.
बस्तर में किसानों का आंदोलन तेज
इसी नाराजगी की वजह ने शुक्रवार को एक बड़े किसान आंदोलन का रूप ले लिया. बस्तर जिले के चारों दिशाओं से हजारों किसान 300 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ जगदलपुर पहुंचे. किसानों ने पहले लालबाग मैदान में हुंकार भरी, फिर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ शहर की सड़कों पर उतरकर जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया.
मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन
करीब दो घंटे तक कलेक्ट्रेट के सामने किसानों की नारेबाजी गूंजती रही. हाथों में बर्बाद फसलें और दिल में सरकार के खिलाफ आक्रोश लेकर पहुंचे किसानों ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, उन्हें अपने नुकसान का उचित मुआवजा चाहिए. शहर में जुटी किसानों की यह भीड़ केवल उनकी संख्या नहीं बल्कि दिल के दर्द को बयां कर रही है.
किसान काफी परेशान हैं. पूरा फसल बर्बाद हो चुका है. गांवों के काफी लोगों के पास खाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है. रोने की नौबत आ गई है. लेकिन शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है. सरकार के मुआवजा राशि से ठीक तरीके से राशन नहीं आ रहा है. जितनी राशि सरकार प्रदान कर रही है. उससे अधिक राशि खेती करने में लगती है. जिसमें मजदूरी और खाद बीज शामिल होता है. क्या इतनी ही राशि में सरकार अपना जीवन व्यापन कर पायेगी- बसंत कश्यप, बाढ़ से प्रभावित किसान
सरकार का मुआवजा नाकाफी है- बसंत कश्यप
बस्तर के किसान बसंत कश्यप ने कहा कि क्या किसानों की तरह सरकार जिंदगी जी सकेगी. सरकार को किसानों के साथ जमीन पर आकर उनके दर्द को महसूस करने की जरूरत है. सरकार ने जो मुआवजा दिया है उससे अधिक दिनों तक जिया ही नहीं जा सकता है. जबकि महंगाई का दौर चल रहा है. किसानों को राहत नहीं मिल रहा है. इसीलिए अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं. ताकि किसानों को राहत मिल पाए.
आज के इस आंदोलन में बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है. बस्तर जिले ही नहीं बल्कि संभाग के अलग अलग क्षेत्रों से जो बाढ़ पीड़ित हैं वो पहुंचे हुए हैं. वे अपनी सुविधा और साधन के साथ पहुंचे हैं. जिनमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और अन्य वाहनें शामिल हैं. लोगों की संख्या हजारों में है. कुछ किसान रात्रि के समय भी मुख्यालय पहुंच गए थे. ताकि आज के दिन इस आंदोलन में समय पर उपस्थित हो सकें- बसंत कश्यप, बाढ़ से प्रभावित किसान
"सरकार हमारी मांगों को कर रही अनसुना"
बसंत कश्यप ने आगे कहा कि इससे पूर्व भी पत्राचार, निवेदन और आंदोलन किया गया था. लेकिन सरकार ने किसानों की मांगों को अनसुना किया. किसानों को राहत देने में सरकार ने प्रयास नहीं किया है. सरकार ने उचित सर्वे भी प्रभावित किसानों का नहीं दिया. ना ही कोई पटवारी पहुंचे हुए हैं और ना ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं.
क्या है जिला प्रशासन का पक्ष ?
अपर कलेक्टर दिलेराम दाहिरे का कहना है कि किसानों की फसल मुआवजे के संबंध में मांगें हैं. बाढ़ में करीब 6 हजार हेक्टेयर फसल की क्षति हुई थी. जिसका सर्वे कराने के बाद 4 हजार हेक्टेयर के किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये मुआवजा राशि दिया गया है. अन्य 2 हजार किसानों का राशि बैंकों में संबंधित दस्तावेजों के कारण रुका हुआ है.
अलग अलग संगठन से किसान आये हुए हैं. किसानों का फसल बर्बाद हुआ है. किसान 65,100 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि देने की मांग कर रहे हैं. उनकी मांग को शासन स्तर पर भेजा जाएगा-दिलेराम दाहिरे, अपर कलेक्टर, बस्तर
बस्तर में किसानों ने अपनी आवाज बुंलद कर सरकार तक मांग पहुंचाने का काम किया है. किसानों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी पीड़ा को सरकार को समझना चाहिए.