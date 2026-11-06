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बस्तर में बाढ़ पीड़ित किसानों का महाआंदोलन, मुआवजे के लिए आर-पार की लड़ाई, जिला प्रशासन के खिलाफ बोला हल्ला

बस्तर में बाढ़ पीड़ित किसान ( ETV BHARAT )

बस्तर:छत्तीसगढ़ के बस्तर किसानों पर दोहरी मार पड़ी है. एक तरफ बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है. खेतों में लहलहाती फसलें बाढ़ की भेंट चढ़ गई है. दूसरी तरफ किसानों को नुकसान के बदले पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल सका है. इसे लेकर बस्तर के किसान बेहद नाराज और गुस्से में है.

बस्तर में किसानों का आंदोलन तेज